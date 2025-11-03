The Voice: “Άντρας είναι ή γυναίκα;” – Οι coaches δεν πίστευαν στα αυτιά τους

Την τύχη του στις τελευταίες Blind Auditions του The Voice δοκίμασε στο επεισόδιο της Κυριακής (2/11) ο Νίκος Στεφανίδης. Ο 29χρονος από την Καβάλα, που ασχολείται επαγγελματικά με το τραγούδι, ανέβηκε στη σκηνή του μουσικού talent show του ΣΚΑΪ και επέλεξε να ερμηνεύσει το “Γλέντι”, το viral κομμάτι του φετινού καλοκαιριού.

Έχοντας πάρει το “βάπτισμα” από τον πατέρα του, που είναι επίσης τραγουδιστής, ο Νίκος διεκδίκησε μια θέση στην επόμενη φάση του παιχνιδιού, όμως μπέρδεψε τους κριτές με το ηχόχρωμά του, αφού όλοι νόμιζαν πως πρόκειται για γυναίκα διαγωνιζόμενη.

Όταν γύρισαν τις καρέκλες τους στο τέλος της ερμηνείας, έμειναν με το στόμα ανοιχτό.

«Άντρας είναι ή γυναίκα;», αναρωτήθηκε η Έλενα Παπαρίζου και πρόσθεσε: «Ε όχι, δεν θα το πίστευα ποτέ!».

«Αυτό είναι το The Voice of Greece! Τόση ώρα νόμιζα ότι άκουγα γυναίκα!», παραδέχθηκε από την πλευρά του ο Πάνος Μουζουράκης, ο οποίος πήρε τελικά τον 29χρονο Καβαλιώτη στη δική του ομάδα.