Θάνος Τοκάκης για τον θάνατο του αδελφού του: Μέχρι εκείνη τη στιγμή δεν είχα βιώσει ένα τόσο τραγικό γεγονός στη ζωή μου

Στον αδελφό του, ο οποίος έφυγε από τη ζωή πριν από σχεδόν πέντε χρόνια αναφέρθηκε ο Θάνος Τοκάκης σε συνέντευξη που παραχώρησε στην εκπομπή της Φαίης Σκορδά.

Μιλώντας για αυτή τη σκληρή απώλεια που βίωσε, ο καλλιτέχνης τόνισε πως «μέσα από αυτήν τη διαδικασία, προσωπικά, έμαθα να γεύομαι περισσότερο τη ζωή».

Υπενθυμίζεται ότι ο αδελφός του Θάνου Τοκάκη, Βασίλης, άφησε την τελευταία του πνοή τον Ιούλιο του 2021, ύστερα από μία γενναία μάχη που έδωσε με τον καρκίνο.

Η εξομολόγηση για τον αδελφό του

Μιλώντας για τον θάνατο του αδελφού του, ο Θάνος Τοκάκης ανέφερε στη συνέντευξή του πως: «Άμα δεν σε στιγματίσει μία απώλεια, σημαίνει ότι ο άνθρωπος που “έφυγε”, “έφυγε” κάπως άδικα. Αυτό είναι κάτι το οποίο κάθε μέρα το σκέφτομαι».

«Μέχρι εκείνη τη στιγμή δεν είχα βιώσει ένα τόσο απρόσμενο και τραγικό γεγονός στη ζωή μου και όλη τη μάχη που έδωσε, να βλέπεις έναν άνθρωπο να συμβαίνει αυτό που του συμβαίνει εκείνη τη στιγμή. Εγώ μέσα από αυτήν τη διαδικασία, προσωπικά, έμαθα να γεύομαι περισσότερο τη ζωή. Έγινε μία ανακατάταξη μέσα, η τράπουλα μέσα μου κάπως ανακατανεμήθηκε και βρήκα κάποια πράγματα τα οποία για εμένα αυτή τη στιγμή έχουν πολύ περισσότερη ουσία!», συνέχισε.

Επιπλέον, ο αγαπημένος ηθοποιός είπε ότι: «Ο αδελφός μου είχε παιδιά, είχε σύζυγο, είχε γονείς και αδελφό. Ο κάθε ένας από αυτούς βιώνει με τον δικό του τρόπο αυτή την απώλεια. Και όλοι αυτοί που είπα, συμπληρώνουν με κάποιο τρόπο το κενό που υπάρχει, ο ένας με τον άλλον. Οι άνθρωποι έχουμε μόνο τους άλλους ανθρώπους, δεν έχουμε τίποτα άλλο στη ζωή μας. Τίποτα άλλο!».