Θάνος Πετρέλης για Γιώργο Μαζωνάκη: Μεγάλωσα με τα τραγούδια του, ήταν ένα πρότυπο για πάρα πολλούς καλλιτέχνες

Στον Ιερό Ναό Αγίας Τριάδας Νίκαιας βρέθηκε ο Θάνος Πετρέλης, προκειμένου να αποχαιρετήσει τον Γιώργο Μαζωνάκη.

«Τεράστιος καλλιτέχνης, πολύ μικρός ηλικιακά, με τεράστια καριέρα. Παρόλο που ήμασταν πολύ κοντά στην ηλικία, μεγάλωσα κι εγώ με τα τραγούδια του και ήταν ένα πρότυπο για πάρα πολλούς καλλιτέχνες. Ιδιαίτερος πολύ, μοναδικός, δεν μιμήθηκε ποτέ κανέναν και δεν μπόρεσε και κανένας να τον μιμηθεί», είπε ο Θάνος Πετρέλης.

Ο Ηλίας Βρεττός ανέφερε από την πλευρά του: «Αισθάνομαι ότι όλη η Ελλάδα βρίσκεται σε βαθύ πένθος τις τελευταίες ημέρες για έναν τεράστιο καλλιτέχνη, μια τεράστια προσωπικότητα. Ο καθένας από εμάς αισθάνεται ότι έχασε έναν άνθρωπο δικό του. Όταν χάνεται ένας άνθρωπος τόσο νέος, τόσο άδικα, τόσο νωρίς και τόσο επώδυνα για όλους μας, έρχονται στο μυαλό στιγμές, αναμνήσεις…».