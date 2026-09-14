MENOY

 Όλες οι ειδήσεις
Search Button Close Search
ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ
LIFESTYLE

Θάνος Πετρέλης για Γιώργο Μαζωνάκη: Μεγάλωσα με τα τραγούδια του, ήταν ένα πρότυπο για πάρα πολλούς καλλιτέχνες

|
THESTIVAL TEAM

Προσθέστε το Thestival ως προτεινόμενη πηγή στο Google

Στον Ιερό Ναό Αγίας Τριάδας Νίκαιας βρέθηκε ο Θάνος Πετρέλης, προκειμένου να αποχαιρετήσει τον Γιώργο Μαζωνάκη.

«Τεράστιος καλλιτέχνης, πολύ μικρός ηλικιακά, με τεράστια καριέρα. Παρόλο που ήμασταν πολύ κοντά στην ηλικία, μεγάλωσα κι εγώ με τα τραγούδια του και ήταν ένα πρότυπο για πάρα πολλούς καλλιτέχνες. Ιδιαίτερος πολύ, μοναδικός, δεν μιμήθηκε ποτέ κανέναν και δεν μπόρεσε και κανένας να τον μιμηθεί», είπε ο Θάνος Πετρέλης.

Ο Ηλίας Βρεττός ανέφερε από την πλευρά του: «Αισθάνομαι ότι όλη η Ελλάδα βρίσκεται σε βαθύ πένθος τις τελευταίες ημέρες για έναν τεράστιο καλλιτέχνη, μια τεράστια προσωπικότητα. Ο καθένας από εμάς αισθάνεται ότι έχασε έναν άνθρωπο δικό του. Όταν χάνεται ένας άνθρωπος τόσο νέος, τόσο άδικα, τόσο νωρίς και τόσο επώδυνα για όλους μας, έρχονται στο μυαλό στιγμές, αναμνήσεις…».

Γιώργος Μαζωνάκης Θάνος Πετρέλης

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Περισσοτερες Ειδησεις

ΔΙΚΑΣΤΙΚΑ 21 λεπτά πριν

Γιώργος Μαζωνάκης: “Δεν μου την έστειλε για βοήθεια” λέει ο ψυχολόγος – υπνοθεραπευτής για τη φωτογραφία που έλαβε από την γιατρό

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ 22 ώρες πριν

Επιχείρηση του Λιμενικού για 68 μετανάστες που εντοπίστηκαν νότια των Καλών Λιμένων

ΔΙΚΑΣΤΙΚΑ 9 ώρες πριν

Προφυλακιστέοι οι δύο γιατροί για τον θάνατο του Γιώργου Μαζωνάκη – Τι υποστήριξαν στις μαραθώνιες απολογίες τους

ΠΟΛΙΤΙΚΗ 6 ώρες πριν

Πλεύρης: Σχέδιο για μεταφορές μεταναστών στην Αφρική έως το 2027

ΠΟΛΙΤΙΚΗ 20 ώρες πριν

Μητσοτάκης από Κεραμεικό: Στη σημερινή εποχή η δημοκρατία μας αμφισβητείται από πολλούς διαφορετικούς πόλους

ΠΟΛΙΤΙΚΗ 24 ώρες πριν

Ζ. Κωνσταντοπούλου: Η Εισαγγελική Πρόταση δικαιώνει τον αγώνα της οικογένειας Βαλυράκη για την Αλήθεια και τη Δικαιοσύνη