Θανάσης Τσαλταμπάσης: Το κυριαρχικό κλίμα στη δουλειά μας ήταν δεδομένο, τώρα έχει αλλάξει

Λόγο για περίεργο και κυριαρχικό κλίμα στον χώρο της υποκριτικής έκανε ο Θανάσης Τσαλταμπάσης. Ο ηθοποιός τόνισε ότι επρόκειτο για μία κατάσταση που οι συνάδελφοί του θεωρούσαν δεδομένη τα περασμένα χρόνια. Παρόλα αυτά, όπως σημείωσε, πλέον τα πράγματα έχουν αλλάξει προς το καλύτερο.

«Γενικότερα, ίσχυε ένα περίεργο κλίμα, το οποίο είχε τροφοδοτηθεί σε πολλές γενιές και το οποίο είχε μέσα κάτι κυριαρχικό. Θεωρούνταν δεδομένο. Νομίζω ότι τα τελευταία χρόνια έχει αλλάξει αυτό. Νομίζω ότι είναι για καλό. Εννοείται ότι κάποιοι το χρησιμοποιήσουν για τα προσωπικά τους απωθημένα», σχολίασε στην κάμερα της εκπομπής «Breakfast@Star», με το σχετικό βίντεο να προβάλλεται το πρωί της Δευτέρας 2 Φεβρουαρίου.

Κατά τη διάρκεια των δηλώσεών του, ο ηθοποιός αναφέρθηκε επίσης στην έννοια της επιτυχίας και της αποτυχίας, αναγνωρίζοντας ότι δεν είναι για κανέναν εύκολο να αποδεχτεί ότι έχει αποτύχει. Πιο αναλυτικά, ανέφερε: «Η επιτυχία είναι καλοδεχούμενη σε όλους. Η αποτυχία είναι δύσκολο πράγμα να το καταπιείς».