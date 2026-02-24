Θανάσης Τσαλταμπάσης: Όταν κάναμε τη Θωμαΐδα, κατάλαβα γιατί μπορεί να χωρίσει ένα ζευγάρι μόλις κάνει παιδί

Μία από κοινού συνέντευξη στον Γρηγόρη Αρναούτογλου έδωσαν ο Θανάσης Τσαλταμπάσης και η Αγοραστή Αρβανίτη. Οι δύο ηθοποιοί αναφέρθηκαν στη γνωριμία τους, την κοινή τους πορεία αλλά και την απόκτηση του πρώτου τους παιδιού, που άλλαξε τις ισορροπίες μέσα στη σχέση τους.

«Το σημαντικό με την Αγοραστή είναι ότι από το ξεκίνημα κατάλαβε το πάθος μου για τη δουλειά μου και συμπορεύτηκε μαζί μου σε αυτό από την πρώτη στιγμή. Της στάθηκα κι εγώ, γιατί μέχρι τότε δεν είχε ασχοληθεί επαγγελματικά με την ηθοποιία», δηλώνει ο Θανάσης Τσαλταμπάσης.

Περιγράφοντας τη συνθήκη της γνωριμίας τους, ο ηθοποιός αποκάλυψε:

«Τότε ο φίλος μου ο Γιώργος μού είχε πει να βγούμε. Πήγα σε ένα μπαράκι, ήταν η ξαδέλφη του με τις φίλες της και όλοι όρμηξαν, και πελάτες και η παρέα του φίλου μου, για φωτογραφίες, χαμός. Υπήρχε μια κοπέλα πολύ όμορφη που ήταν σαν να μην την ένοιαζε τίποτα. Μου άρεσε που μου άρεσε, αλλά ήταν και μέσα στο μπούγιο μια ατάραχη κοπέλα. Μου έκανε εντύπωση, ήταν και λίγο ο εγωισμός μου».

«Αρχικά, να πω ότι τότε γινόταν χαμός με τον Θανάση, εμένα με σόκαρε», τόνισε από την πλευρά της η Αγοραστή Αρβανίτη και συνέχισε:

«Η πρόθεσή μου δεν ήταν να σνομπάρω. Μου φάνηκε ότι ήταν ωραίο αυτό που του έκαναν, αλλά μήπως ήταν και λίγο κουραστικό. Αυτό ήταν αρχικά. Ναι, μου άρεσε, αλλά αυτό ήταν μια πολύ βιαστική στιγμή, εστιάσαμε στη διασημότητα του Θανάση. Μόνοι μας βόλτα βγήκαμε άμεσα, μα μου άρεσε αυτό, λέω. Εκείνη την ημέρα δεν τελείωνε η βραδιά».

Κλείνοντας, ο Θανάσης Τσαλταμπάσης εξομολογήθηκε: «Η κόρη μας είναι ότι καλύτερο μας έχει συμβεί. Είναι δύο ετών και πλέον επικοινωνούμε, γελάμε, και παίζουμε μαζί συνέχεια. Όταν κάναμε τη Θωμαΐδα κατάλαβα γιατί μπορεί να χωρίσει ένα ζευγάρι μόλις κάνει παιδί, οι αλλαγές είναι τόσο μεγάλες που φέρνουν ένταση».