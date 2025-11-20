MENOY

 Όλες οι ειδήσεις
Search Button Close Search
ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ
LIFESTYLE

Θανάσης Πάτρας: Ήταν δύσκολη χρονιά η περσινή

|
THESTIVAL TEAM

Καλεσμένος στο πλατό της εκπομπής «Buongiorno» ήταν σήμερα ο Θανάσης Πάτρας. Ο γνωστός παρουσιαστής απάντησε, μεταξύ άλλων, και για την περιπέτεια που πέρασε με την υγεία της η σύζυγός του.

«Πέρυσι η γυναίκα μου αντιμετώπισε ένα θέμα υγείας. Δεν το είπα ποτέ, το λέω σε σένα… Δε θεωρώ ότι είναι κακό να λες πράγματα. Ήταν μετά το Πάσχα, τρώγαμε “ξύλο”, κόβεται ή δεν κόβεται η εκπομπή… Και προέκυψε αυτό και με έκανε να σκεφτώ… με τι ασχολείσαι τώρα;», είπε αρχικά ο Θανάσης Πάτρας.

Ο Θανάσης Πάτρας είπε στη συνέχεια: «Ήταν πολύ δύσκολη χρονιά πέρυσι, πολύ! Το ήξεραν και οι συνεργάτες μου και δεν το επικοινώνησε κανείς. Και το κανάλι το ήξερε.

Είμαστε πολύ τυχεροί που το εντοπίσαμε έγκαιρα. Ένας πολύ καλός γιατρός την κούραρε και πέρασε. Αλλά καταλαβαίνεις ότι έχεις τον άνθρωπό σου, αυτή είναι η προτεραιότητα… Η γυναίκα σου, το παιδί σου, οι γονείς σου…».

Θανάσης Πάτρας

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Διαβάστε μας στο Google News Ακολουθήστε το Thestival στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από τη Θεσσαλονίκη, την Ελλάδα και τον κόσμο.

Περισσοτερες Ειδησεις

ΧΡΗΣΤΙΚΑ 3 ώρες πριν

Νυχτερινές εργασίες κοπής πρασίνου αύριο στην Περιφερειακή Οδό Θεσσαλονίκης – Σε ποια σημεία

ΑΘΛΗΤΙΚΑ 19 ώρες πριν

Ο Ασράφ Χακίμι κορυφαίος Αφρικανός ποδοσφαιριστής για το 2025

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ 20 ώρες πριν

Ιωάννινα: Επιχειρήσεις διάσωσης πέντε κτηνοτρόφων σε Τζουμέρκα και Ζαγόρι

ΔΙΕΘΝΗ 24 ώρες πριν

Το Λούβρο θωρακίζεται με 100 κάμερες ασφαλείας μετά την κλοπή κοσμημάτων

ΠΟΛΙΤΙΚΗ 7 ώρες πριν

Θεοδωρικάκος για την επιτάχυνση της απογραφής ανελκυστήρων: Αναγκαία η συμβολή όλων των αρμόδιων φορέων

ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ 3 ώρες πριν

Η καμπάνια της Παπαστράτος για την αποτροπή πρόσβασης των ανηλίκων στα καπνικά προϊόντα – Snus και σακουλάκια νικοτίνης για μείωση της βλάβης στους ενήλικες