Θανάσης Πάτρας για Δέσποινα Βανδή και περιπολικό: Το βίντεο το τραβάει αυτός που της κάνει την επικοινωνία; Γιατί το ανεβάζεις;

THESTIVAL TEAM

Από το πρωί, το βίντεο που δείχνει τη Δέσποινα Βανδή να επιβιβάζεται σε περιπολικό έχει γίνει viral στα social media και έχει απασχολήσει πολλές τηλεοπτικές εκπομπές. Η γνωστή τραγουδίστρια φέρεται να χρειάστηκε τη βοήθεια της αστυνομίας για να μεταφερθεί σε προορισμό της, μετά από ένα απρόοπτο με το αυτοκίνητό της.

Ο Θανάσης Πάτρας σχολίασε το περιστατικό το μεσημέρι της Τρίτης (21/10) μέσα από την εκπομπή «Ώρα για ψυχαγωγία» στο ΟΡΕΝ.

Αυτό που προκάλεσε τη μεγαλύτερη εντύπωση στον παρουσιαστή —και τον έκανε να αναρωτηθεί— ήταν το γεγονός ότι κάποιος επέλεξε να τραβήξει βίντεο εκείνη τη στιγμή και να το δημοσιεύσει στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, γνωρίζοντας ότι η πράξη αυτή θα δημιουργούσε σχόλια και πιθανότατα θα έθιγε την εικόνα της τραγουδίστριας.

«Το βίντεο, ρε παιδιά, ποιος το τραβάει; Αυτός που κάνει επικοινωνία στη Δέσποινα Βανδή;», αναρωτήθηκε ενοχλημένος ο Θανάσης Πάτρας.

«Πες ότι συνέβη αυτό που δεν έπρεπε να συμβεί! Σε άλλες περιπτώσεις, βλέπε την Κυριακή (Γρίβα), δεν ήταν κανείς εκεί για να γίνει δουλειά… Το περιπολικό δεν ήταν ταξί», συμπλήρωσε αμέσως μετά ο παρουσιαστής για να καταλήξει στην τοποθέτησή του: «Πες ότι έγινε ρε παιδί μου, γιατί να ανεβάσεις το βίντεο; Δεν καταλαβαίνουμε;».

Θανάσης Πάτρας

