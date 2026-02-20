Θανάσης Πάτρας: Δεν έβγαλα πολλά λεφτά από την τηλεόραση, το πάρτι το πρόλαβα στο φινάλε

Καλεσμένος στην εκπομπή του Φάνη Λαμπρόπουλου για μία ανατρεπτική συνέντευξη ήταν το βράδυ της Πέμπτης (19/2) ο Θανάσης Πάτρας.

Ο παρουσιαστής του ΟΡΕΝ μίλησε για την προσωπική και επαγγελματική του ζωή, τις συνεργασίες που έχει κάνει μέχρι σήμερα στην τηλεόραση, ενώ αναφέρθηκε και στα χρήματα που έβγαλε από αυτή τη δουλειά, τα οποία -όπως παραδέχεται ανοιχτά- δεν είναι και τόσα πολλά.

«Δεν έβγαλα πολλά λεφτά από την τηλεόραση. Το πάρτι το πρόλαβα στο φινάλε. Μόλις ξεκίνησα να κάνω κάτι, ήρθε η κρίση και μετά τέλος. Και αντί να μπω στα social media και να κάνω ένα κανάλι στο YouTube, θεώρησα ότι είναι ένα φαινόμενο που δεν θα κρατήσει πολύ», δηλώνει χαρακτηριστικά ο Θανάσης Πάτρας στην εκπομπή του ΣΚΑΪ.

«Δεν αισθάνομαι παρουσιαστής. Ξεκίνησα να δουλεύω στο θέαμα, πήγα σχολή δημοσιογραφίας και άρχισα να εργάζομαι σε συντακτική ομάδα. Μου δόθηκε η ευκαιρία να κάνω γυρίσματα εκτός και, σιγά σιγά, καταλάβαινα ότι πράγματα που έπρεπε να εξηγήσω στον παρουσιαστή για να τα κάνει, μπορούσα να τα κάνω κι εγώ. Το κατάλαβαν και οι προϊστάμενοι και μπήκα σε αυτή τη διαδικασία», συμπληρώνει.

«Δεν με ενοχλούν παιδιά που έρχονται από το internet, όπως δεν με ενοχλεί να ξαναμπαίνουν παλαιότεροι στο παιχνίδι. Όλοι χωράνε. Βγαίνουμε, πουλάμε ό,τι είναι να πουλήσουμε και από εκεί και πέρα όποιος αγοράσει.

[…] Οι εκπομπές εμένα δεν με έμαθαν να μαλώνω. Πηγαίνω να κάνω τη δουλειά μου. Αν διαφωνώ με κάποιον, του το λέω. Υπάρχουν πισώπλατες μαχαιριές. Το θέμα είναι αν πας προς τα εκεί. Εμένα δεν μου αρέσει», σχολιάζει ο Θανάσης Πάτρας στην κάμερα του ΣΚΑΪ.