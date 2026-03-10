Θανάσης Κουρλαμπάς: Έχω νιώσει δύσκολα στη δουλειά μου πολλές φορές

Καλεσμένος στο πλατό της εκπομπής «Π.Ο.Π. Μαγειρική» ήταν σήμερα ο Θανάσης Κουρλαμπάς. Ο γνωστός ηθοποιός μίλησε στον Ανδρέα Λαγό για την καριέρα του.

«Ξεκίνησα τη δραματική σχολή παράλληλα με το Πάντειο, αλλά σύντομα καθάρισε το τοπίο για το τι ήθελα να κάνω. Κομβικό σημείο στη ζωή μου και στην καριέρα μου ήταν η γνωριμία μου με τον αείμνηστο Σπύρο Ευαγγελάτο», είπε αρχικά ο Θανάσης Κουρλαμπάς.

Ο Θανάσης Κουρλαμπάς είπε στη συνέχεια: «Όσο περνάνε τα χρόνια, θέλεις να αυξήσεις τις πιθανότητες να ζήσεις πράγματα, γιατί η δουλειά μας είναι ένα συνεχόμενο ταξίδι. Η τηλεόραση μου έχει κάνει πάρα πολύ καλό στα εκφραστικά μου μέσα, με σμίλεψε, με μίκρυνε σε μέγεθος. Στο θέατρο είναι τόσο άμεση και ζωντανή η σχέση, συμβαίνουν όλα σε πραγματικό χρόνο, τα συναισθήματα, οι καταστάσεις, που έχει ένα ειδικό βάρος».

Ο Θανάσης Κουρλαμπάς ανέφερε επίσης: «Έχω νιώσει δύσκολα στη δουλειά μου πολλές φορές, αλλά ευτυχώς μπροστά στις ωραίες στιγμές και τις υπέροχες συναντήσεις είναι μηδαμινό το ποσοστό. Ασχέτως τι σου συμβαίνει, εσύ πρέπει να είσαι συγκεκριμένη ώρα σε συγκεκριμένο μέρος. Πρέπει να φύγεις εσύ και να έρθει ο ρόλος, είτε είσαι στεναχωρημένος, είτε χαρούμενος, είτε άρρωστος, είτε έχεις κάποια αγωνία».