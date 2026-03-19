Θανάσης Ευθυμιάδης: Δεν μου λείπει η τηλεόραση, τώρα τα πράγματα έχουν αγριέψει λίγο
Ο Θανάσης Ευθυμιάδης μίλησε στις κάμερες των ψυχαγωγικών εκπομπών και αναφέρθηκε στην επιστροφή του στο θέατρο, έπειτα από έξι χρόνια αποχής, όσο και στον τρόπο ζωής που έχει επιλέξει τα τελευταία χρόνια, μακριά από την ένταση της τηλεόρασης.
«Καταρχήν να πω ότι για μένα δεν είναι εναλλακτικός ο τρόπος ζωής που ζω, είναι ο φυσιολογικός τρόπος ζωής. Δηλαδή τον ελεύθερο μου χρόνο τον περνάω πάλι στη φύση», ανέφερε χαρακτηριστικά, περιγράφοντας την καθημερινότητά του.
Παράλληλα, ξεκαθάρισε πως η τηλεόραση δεν του λείπει: «Δεν μου λείπει η τηλεόραση. Έχω κάνει αρκετά χρόνια, έχω κάνει πολλές σειρές. Τώρα τα πράγματα έχουν αγριέψει λίγο και από πλευράς ωραρίων και από πλευράς οικονομικών, δεν έχουν καμία σχέση με αυτά που έζησα εγώ».
