MENOY

 Όλες οι ειδήσεις
Search Button Close Search
ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ
LIFESTYLE

Θανάσης Αναγνωστόπουλος: Και την ΕΡΤ την ενδιαφέρουν τα νούμερα αλλά μπορεί να μην κάνει τα πάντα για τα νούμερα

|
THESTIVAL TEAM

Ο Θανάσης Αναγνωστόπουλος παραχώρησε δηλώσεις στην κάμερα της εκπομπής “Καλύτερα δε γίνεται” και τον δημοσιογράφο Σπύρο Ραφαήλ Κεραμίδα, όπως είδαμε το Σάββατο στον Alpha.

Ανάμεσα σε άλλα, δε, ο παρουσιαστής κλήθηκε να σχολιάσει αφενός το τηλεοπτικό του μέλλον μαζί με την συμπαρουσιάστρια του, Νάνσυ Ζαμπέτογλου και αφετέρου τα νούμερα τηλεθέασης της ΕΡΤ.

Πιο συγκεκριμένα, ο Θανάσης Αναγνωστόπουλος δήλωσε αρχικά πως “νομίζω ότι στη δημόσια τηλεόραση δεν υπάρχουν τα συμβόλαια για δυο χρόνια. Είναι ετήσιες οι συμβάσεις. Πρόθεση δική μας είναι να συνεχίσουμε με το “Στούντιο 4″ στην ΕΡΤ. Δική μας πρόθεση είναι πάντα να ‘μαστε κάπου που μας θέλουν και τους θέλουμε και περνάμε καλά”.

Καθένας έχει δικαίωμα να σχολιάζει για τα νούμερα τηλεθέασης. Το ακούω, το καταλαβαίνω, μπορεί να μη συμφωνώ πάντα μ’ αυτό που λένε. Γιατί, για έναν περίεργο λόγο, στην ελληνική τηλεόραση κοιτάμε τα νεανικά νούμερα σαν να είμαστε προϊόν διαφημιστικής αγοράς, γιατί οι διαφημιστικές εταιρίες τα κοιτούν ενώ ο υπόλοιπος κόσμος κοιτάει το σύνολο της τηλεθέασης”.

“Και την ΕΡΤ την ενδιαφέρουν τα νούμερα αλλά μπορεί να μην κάνει τα πάντα για τα νούμερα. Η εκπομπή του Γιώργου Κουβαρά μπορεί να είναι ένα προϊόν για λίγους αλλά είναι ένα προϊόν που εμένα μ’ αρέσει και δεν θα το έβλεπα παντού. Νιώθω πως αυτή κάπως είναι και η δουλειά της ΕΡΤ” πρόσθεσε, εν συνεχεία, ο Θανάσης Αναγνωστόπουλος στην κάμερα της εκπομπής του Alpha.

Θανάσης Αναγνωστόπουλος

Διαβάστε μας στο Google News Ακολουθήστε το Thestival στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από τη Θεσσαλονίκη, την Ελλάδα και τον κόσμο.

