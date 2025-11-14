Θάλεια Ματίκα: Με τον Τάσο Ιορδανίδη πάθαμε μεγάλη καταστροφή, τα χάσαμε όλα και βρεθήκαμε χρεωμένοι

Η Θάλεια Ματίκα και ο Τάσος Ιορδανίδης αποτελούν ένα από τα πιο αγαπημένα ζευγάρια της ελληνικής showbiz. Ωστόσο υπήρξε μία περίοδο που πέρασαν μεγάλες δυσκολίες, κυρίως οικονομικής φύσης.

Όπως αποκάλυψε η γνωστή ηθοποιός σε νέα της συνέντευξη στην εκπομπή «Super Κατερίνα» το πρωί της Παρασκευής (14/11) έπαθαν μία μεγάλη οικονομική κατάσταση και τα έχασαν όλα. Μάλιστα, τότε ήρθε και ο κορωνοϊός δυσκολεύοντας ακόμα περισσότερο το ζευγάρι. Ωστόσο όλα αυτά ανήκουν πλέον στο παρελθόν, αφού η Θάλεια Ματίκα και ο Τάσος Ιορδανίδης έχουν ανακάμψει.

«Ο Τάσος με είδε πρώτη φορά με την παρέα του στο “Κλείσε τα μάτια”. Είναι τέσσερα χρόνια μικρότερός μου. Καθόταν με τους φίλους του και έβλεπαν τη σειρά. Γνωριστήκαμε στον επαγγελματικό χώρο και από τότε συμπορευόμαστε», ανέφερε αρχικά η γνωστή ηθοποιός.

«Πάθαμε μια μεγάλη καταστροφή με τον Τάσο. Όταν βρεθήκαμε σε μια δύσκολη κατάσταση και με δυο παιδιά, αναθεωρήσαμε πολλά. Από τότε τα πράγματα πήγαν πρίμα. Πιστέψαμε σε εμάς. Εκεί ήταν ένα τεράστιο καμπανάκι. Τα χάσαμε όλα και βρεθήκαμε και χρεωμένοι και ήρθε και ο κορονοϊός. Εκεί δοκιμάστηκαν πολλά πράγματα και αναγκαστήκαμε να πατήσουμε στα πόδια μας. Στη δική μας δοκιμασία είπαμε είμαστε ένα σε αυτό», αποκάλυψε στη συνέχεια η Θάλεια Ματίκα.

«Δεν υπάρχει τέλειος γάμος. Συμβουλή μου είναι η επικοινωνία, μίλα. Πως μιλάς και αναλύεις με τις κολλητές σου; Πρέπει να τον βάζεις σε αυτή την διαδικασία. Με τον Τάσο αυτό για εμάς είναι ιερός τόπος. Πριν ξεκινήσει το πρωί η καθημερινότητά μας, πίνουμε τον καφέ μας και μιλάμε», παραδέχτηκε ακόμα.

Παράλληλα η καταξιωμένη καλλιτέχνιδα μίλησε και για τα δύο παιδιά που έχει αποκτήσει με τον σύζυγό της.

«Ο γιος μου, ο Δάνος, είναι 12 χρονών και η κόρη μου είναι στην Δ’ δημοτικού. Δε βλέπουν τηλεόραση το μόνο που μου ζήτησαν ήταν “Το σόι σου” και τη σειρά με τον Τσουβέλα κα την Χαραλαμπούδη στον ΣΚΑΪ», είπε για όσα αρέσουν στα μικρά να βλέπουν στην τηλεόραση.

«Όταν μας είδαν στο θέατρο ήταν τραγική εμπειρία. Το έργο που έχει γράψει ο Τάσος έχει βιογραφικά στοιχεία και έχει κομμάτια από τότε που πάθαμε την οικονομική καταστροφή. Αυτό το είχαμε πει στα παιδιά μας και δεν είχαν δει την παράσταση. Στην τρίτη χρονιά είπαμε άντε πάμε να την δουν. Τελειώνει η παράσταση, ο κόσμος χειροκροτά και τα παιδιά μας κλαίνε σε λυγμούς. Τους έχω εξηγήσει, αλλά έβλεπαν τη μαμά και τον μπαμπά», εξομολογήθηκε ακόμα.

Τέλος η Θάλεια Ματίκα αναφέρθηκε στα νέα επεισόδια της σειράς «Ο γιατρός» στην οποία πρωταγωνιστεί.

«Τα νέα επεισόδια είναι πάρα πολύ έντονα. Υπάρχουν τρομερές ανατροπές… Η σχέση της Άννας και του Αντρέα θα περάσει από 40 κύματα», δήλωσε.

«Έχουμε δει σε μια σκηνή spoiler ότι ο σύζυγος της Άννας, ο Θοδωρής, της ανακοινώνει ότι θα φύγει στο εξωτερικό. Είναι πάρα πολύ θυμωμένος γιατί η Άννα ασχολείται συνέχεια με τον Αντρέα. Οπότε υπάρχει μεγάλη ανατροπή και στη ζωή της Άννας και του Αντρέα. Κι επειδή δοκιμάζει τη μνήμη του σε όλα τα επεισόδια πολλές φορές δεν ξέρουμε εάν αυτό που θυμάται είναι, όντως, πραγματικότητα», πρόσθεσε.

«Θα γίνει μια πολύ έντονη κατάσταση με πράγματα που θυμάται ο Αντρέας», αποκάλυψε ακόμα.