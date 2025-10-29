MENOY

 Όλες οι ειδήσεις
Search Button Close Search
ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ
LIFESTYLE

Τάσος Ξιαρχό για Ζόζεφιν: “Τουλάχιστον αυτή πληρώνει” – Το διπλό καρφί για τη Μαρίνα Σάττι

|
THESTIVAL TEAM

Ο Τάσος Ξιαρχό παραχώρησε δηλώσεις στην εκπομπή Breakfast@star και μίλησε για τη Ζόζεφιν κι έριξε διπλό “καρφί” για τη Μαρίνα Σάττι.

«Ετοιμάζω μια σχολή χορού, οπότε απέχω από τη νύχτα, δεν ασχολούμαι με τα πολύ κοσμικά», είπε αρχικά ο Τάσος Ξιαρχό.

Ο Τάσος Ξιαρχό είπε στη συνέχεια: «Η Ζόζεφιν άλλαξε την ομάδα της και γι’ αυτό δεν είμαστε πλέον μαζί. Είναι ξεκάθαρα επαγγελματικό. Φυσικά και θα ξαναδούλευα μαζί της, τουλάχιστον αυτή πληρώνει!».

Ο Τάσος Ξιαρχό ανέφερε επίσης: «Δεν έχω δηλώσει συμμετοχή φέτος για τη Eurovision, ίσως το κάνω του χρόνου. Το νέο μου τραγούδι λέγεται “Delete” και απευθύνεται σε ένα συγκεκριμένο πρόσωπο. Όλα σα(ττι)τη ρόδα γυρίζουν!».


Για την Κόνι Μεταξά, ο Τάσος Ξιαρχό τόνισε: «Βρεθήκαμε με την Κόνι προχθές, μια χαρά! Δεν θα συνεργαζόμασταν ξανά, πάμε παρακάτω».

Τάσος Ξιαρχό

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Διαβάστε μας στο Google News Ακολουθήστε το Thestival στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από τη Θεσσαλονίκη, την Ελλάδα και τον κόσμο.

Περισσοτερες Ειδησεις

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ 6 ώρες πριν

Θεσσαλονίκη: 79 “καμπάνες” σε οδηγούς δικύκλων που δεν φορούσαν κράνος σε μία εβδομάδα

LIFESTYLE 20 ώρες πριν

Γιώργος Κακοσαίος – Η συγκινητική αποκάλυψη για τη μητέρα του: “Είναι πάντα εκεί”

ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ 13 ώρες πριν

ΕΦΚΑ-ΔΥΠΑ: Ποιοι πάνε ταμείο έως και τις 31 Οκτωβρίου

ΔΙΕΘΝΗ 44 λεπτά πριν

Σε ισχύ από σήμερα η αναβαθμισμένη εμπορική συμφωνία ΕΕ-Ουκρανίας

ΑΘΛΗΤΙΚΑ 19 ώρες πριν

Άρης: Κατάρρευση στο β’ μέρος και συντριβή από τη Χάποελ στο ντεμπούτο Μίλιτσιτς

ΚΟΙΝΩΝΙΑ 5 ώρες πριν

Επιστρέφει στη Θεσσαλονίκη το Χριστουγεννιάτικο Smile Bazaar από “Το Χαμόγελο του Παιδιού”