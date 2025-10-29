Τάσος Ξιαρχό για Ζόζεφιν: “Τουλάχιστον αυτή πληρώνει” – Το διπλό καρφί για τη Μαρίνα Σάττι

Ο Τάσος Ξιαρχό παραχώρησε δηλώσεις στην εκπομπή Breakfast@star και μίλησε για τη Ζόζεφιν κι έριξε διπλό “καρφί” για τη Μαρίνα Σάττι.

«Ετοιμάζω μια σχολή χορού, οπότε απέχω από τη νύχτα, δεν ασχολούμαι με τα πολύ κοσμικά», είπε αρχικά ο Τάσος Ξιαρχό.

Ο Τάσος Ξιαρχό είπε στη συνέχεια: «Η Ζόζεφιν άλλαξε την ομάδα της και γι’ αυτό δεν είμαστε πλέον μαζί. Είναι ξεκάθαρα επαγγελματικό. Φυσικά και θα ξαναδούλευα μαζί της, τουλάχιστον αυτή πληρώνει!».

Ο Τάσος Ξιαρχό ανέφερε επίσης: «Δεν έχω δηλώσει συμμετοχή φέτος για τη Eurovision, ίσως το κάνω του χρόνου. Το νέο μου τραγούδι λέγεται “Delete” και απευθύνεται σε ένα συγκεκριμένο πρόσωπο. Όλα σα(ττι)τη ρόδα γυρίζουν!».



Για την Κόνι Μεταξά, ο Τάσος Ξιαρχό τόνισε: «Βρεθήκαμε με την Κόνι προχθές, μια χαρά! Δεν θα συνεργαζόμασταν ξανά, πάμε παρακάτω».