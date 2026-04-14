Τάσος Ξιαρχό για τον εθισμό του στα ναρκωτικά: Είμαι καθαρός, δύσκολο πράγμα να το καταφέρεις

Ο Τάσος Ξιαρχό αναφέρθηκε ανοιχτά στον εθισμό του στα ναρκωτικά, τονίζοντας ότι πλέον έχει καταφέρει να απεξαρτηθεί, κάτι που θεωρεί ιδιαίτερα δύσκολο για οποιονδήποτε.

Σε βίντεο που δημοσίευσε στο TikTok, ο χορογράφος εξήγησε πως για να φτάσει σε αυτό το σημείο χρειάστηκε να απομακρυνθεί από αρκετά άτομα του περιβάλλοντός του. Όπως ανέφερε, σήμερα νιώθει πιο ήρεμος και ισορροπημένος, κάτι που φαίνεται να έχει γίνει αντιληπτό και από τον κόσμο γύρω του.

Ο Τάσος Ξιαρχό ανέφερε αναλυτικά: «Πήρα πολλά σχόλια ότι έχω ομορφύνει και είμαι πολύ γαλήνιος. Αφού έχω κόψει το μκιες επιτέλους και είμαι καθαρός. Δύσκολο πράγμα να το καταφέρεις. Πολύ δύσκολο πράγματα να κόψεις τις κοκαΐνες και τις μκιες και ευτυχώς είμαι σε φάση της ζωής μου που δεν τα κάνω, δεν τα θέλω, δεν τα χρειάζομαι και έχω κόψει και τους ανθρώπους που τα κάνανε, από γύρω μου. Αυτή είναι η σημαντικότερη πρώτη κίνηση, να κόψεις αυτούς που είναι γύρω σου και τα κάνουν και αυτοί. Δεν είναι ότι φταίνε οι άνθρωποι, θέλουν και αυτοί βοήθεια και δεν βοηθά ο ένας τον άλλον. Χρειάζεσαι ανθρώπους οι οποίοι θα σε προστατέψουν, θα σε αγκαλιάσουν, θα σε καθοδηγήσουν, θα κάνουν υπομονή μαζί σου και δεν θα σε κρίνουν. Θες ανθρώπους οι οποίοι δεν θα προσπαθήσουν να σε κάνουν να νιώσεις άσχημα, γιατί ήδη νιώθεις άσχημα και το μόνο που δημιουργούν είναι μία αποστροφή και μία ανάγκη να φύγουν μακριά οι άνθρωποι οι οποίοι κάνουν αυτές τις ουσίες».

Στη συνέχεια, ο χορογράφος, ο οποίος αποκάλυψε πως πρώτη φορά δοκίμασε ναρκωτικά επειδή μία γυναίκα με την οποία σήμερα βρίσκεται στα δικαστήρια τον προέτρεψε και τον πίεσε, συμπλήρωσε πως στο παρελθόν είχε προσπαθήσει να πάει σε κέντρο απεξάρτησης αλλά τον έδιωξαν και τόνισε πως τα κατάφερε μόνος του. Όπως επισήμανε, έχει αφοσιωθεί στη δουλειά του, ενώ το τελευταίο διάστημα έχει ξεκινήσει και ψυχοθεραπεία και ελπίζει πως δεν θα ξανακυλήσει ποτέ ξανά.

Δύναμη αδέρφια! Σίγουρα κάποιος που βλέπει το βίντεο ητα σήμερα ή χθες σερί και έλεγε αυτό που έλεγα και εγώ! Ποπό πως θα κοιμηθώ, τι κατάσταση είναι αυτή; Βοήθεια μας αδέρφια! Ο θεός είναι μεγάλος 🤍

