Τάσος Ξιαρχό για Εύη Δρούτσα: Νομίζω ότι τελευταία της έχει στρίψει λιγάκι

Η επόμενη μέρα του Sing for Greece 2026 φέρνει στο φως έντονες διαφωνίες και παρασκήνιο που αφορά τη σκηνική παρουσία των φιναλίστ. Ο Τάσος Ξιαρχό, μιλώντας στην εκπομπή «Breakfast@Star», εξέφρασε την έντονη ενόχλησή του για τον τρόπο που η παραγωγή του διαγωνισμού διαχειρίστηκε τους καλλιτέχνες, ενώ δεν δίστασε να απαντήσει στις πρόσφατες τοποθετήσεις της Εύης Δρούτσα.

Αφορμή για το ξέσπασμα του χορογράφου στάθηκε η κριτική της στιχουργού προς τον νικητή της βραδιάς, Akyla, σχετικά με τις ενδυματολογικές του επιλογές και την πιθανότητα να χαρακτηριστεί «καραγκιοζάκος». Ο Ξιαρχό υπήρξε ιδιαίτερα επικριτικός απέναντι σε αυτή την προσέγγιση.

«Δεν ξέρω τι περνάει ο καθένας και τι έχει στο μυαλό του, αλλά νομίζω ότι τελευταία της έχει στρίψει λιγάκι. Επειδή μου είχε στρίψει και εμένα μία περίοδο, πρέπει λίγο να σοβαρευτεί. Μιλάμε για έναν νέο καλλιτέχνη που τώρα ξεκινάει να δοκιμάζει πράγματα και πρέπει να πειραματιστεί και να δοκιμάσει τα πάντα για να δει τι του αρέσει και τι του πάει».

Όσον αφορά την εμφάνιση που χάρισε τη νίκη στον Akyla, ο χορογράφος παραδέχτηκε πως το αποτέλεσμα ήταν αναμενόμενο, εστιάζοντας στη φωνητική ακρίβεια του τραγουδιστή, η οποία, όπως είπε, ήταν αλάνθαστη. Παράλληλα, σημείωσε πως η εικόνα του στη σκηνή επιδέχεται βελτιώσεις μέσα από μια πιο ευρηματική χορογραφία.