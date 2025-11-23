Τάσος Τρύφωνος: Μια φορά είχα νιώσει άσχημα για τη συμπεριφορά μου σε παίκτη του Αδύναμου Κρίκου

Για τον «Αδύναμο Κρίκο» μίλησε, μεταξύ άλλων, ο Τάσος Τρύφωνος, ο οποίος ήταν καλεσμένος στην εκπομπή «Χαμογέλα και Πάλι».

«Όση κούραση και αν έχει ο «Αδύναμος κρίκος» την ώρα που ανέβαινα εκεί πάνω, ξεκουραζόμουν. Μπορεί να ήταν ρόλος, αλλά το γούσταρα», είπε αρχικά ο Τάσος Τρύφωνος.

Ο Τάσος Τρύφωνος είπε στη συνέχεια: «Ίσως μόνο μία φορά να έχω νιώσει άσχημα για συμπεριφορά μου σε παίκτη στον «Αδύναμο κρίκο», αλλά γενικά το ευχαριστιόταν ο κόσμος. Την εποχή της πολιτικής ορθότητας είναι δύσκολο, γιατί δεν ξέρεις από πού θα σου έρθει. Αν μου το ξαναπρότειναν θα έμπαινα σε δίλημμα γιατί είναι ένα πρότζεκτ που μου αρέσει πάρα πολύ.

Ο κόσμος νομίζει ακόμα ότι το κάνω. Αν έδινα μία συμβουλή στη Μαρία Μπακοδήμου που ακούγεται ότι θα το κάνει, θα της έλεγα να το κάνει «δικό της», συμβουλή που μου έδωσε και η Έλενα Ακρίτα. Να βρει τα δικά της στοιχεία. Αυτό θα ήταν το έξυπνο. Ήταν σαν να δίνω ένα show κάθε φορά».

Ο Τάσος Τρύφωνος ανέφερε επίσης: «Στις συνεντεύξεις με βοηθάει η εμπειρία του ραδιοφώνου. Με βοήθησε και η αναγνωρισιμότητα. Η συνέντευξη με τη Μαρινέλλα είχε προγραμματιστεί αρχικά σε άλλη ημερομηνία. Μετά ήταν αυτό που χτύπησε το πόδι της και αναβλήθηκε. Όταν προέκυψε νέα ημερομηνία εγώ είχα γύρισμα για τον «Αδύναμο Κρίκο». Οι νορμάλ πτήσεις είχαν τελειώσει και έπρεπε να πάρω πρωινή.

Δεν ρίσκαρα να κοιμηθώ και διάβαζα για την συνέντευξη και πήγα κατευθείαν. Όταν είναι δύσκολες συνεντεύξεις, πολλές φορές χάνω τον ύπνο μου. Θέλω να πάρω συνέντευξη από τον Σταύρο Ξαρχάκο. Θα ήταν ένα παράσημο συνέντευξη στον Σταύρο Ξαρχάκο. Δεν πρόλαβα να κάνω συνέντευξη με τον Μίκη Θεοδωράκη. Θα ήθελα να κάνω συνέντευξη στην Ελένη Μενεγάκη».

Κλείνοντας, ο Τάσος Τρύφωνος είπε: «Με μία κατάλληλη πρόταση μπορεί να ερχόμουν στην Ελλάδα μόνιμα άλλα έχω «χτίσει» ωραία τα πράγματα κάτω, έχω τις δουλειές μου στην Κύπρο. Η Αθήνα ωστόσο είναι η μεγάλη μου αγάπη. Θα έκανα κάτι τηλεοπτικό τύπου magazino. Θα ήθελα ένα πρωινό όπως πιο παλιά χωρίς τόσο δράμα. Στο πάνελ θα πήγαινα ανάλογα με τον παρουσιαστή».