Τάσος Ιορδανίδης: Είναι σκληρό να κόβεται κάτι, εξαρτάται από το “μαγαζί” και τον μέσο όρο του

Στις συζητήσεις που προκαλούν τα νούμερα τηλεθέασης στην ΕΡΤ αλλά και στα πρόωρα φινάλε των εκπομπών αναφέρθηκαν ο Τάσος Ιορδανίδης και η Ζωή Κρονάκη οι οποίοι παραχώρησαν δηλώσεις στην κάμερα της εκπομπής «Καλύτερα δε γίνεται».

Ειδικότερα, ο Τάσος Ιορδανίδης σημείωσε χαρακτηριστικά πως “το να κοπεί κάτι στην τηλεόραση είναι σκληρό. Βέβαια και ο άλλος, ο οποίος τοποθετείται έτσι, σου λέει γιατί να μην βγει αυτό και να μπει κάτι άλλο το οποίο μπορεί να πάει καλύτερα. Είναι ο νόμος της αγοράς. Εξαρτάται πάντα από τον “μαγαζί” και από το τι μέσο όρο γενικό κάνει το μαγαζί”.

“Αν το μαγαζί κάνει γενικά 5% – 7& και συ κάνεις 1%, πρέπει να το δεις αλλιώς το πράγμα. Τουλάχιστον να ολοκληρώνεται μια προσπάθεια”.

“Κανείς δεν πρέπει να χαίρεται με αυτό. Μ’ αυτή την αντίληψη και μ’ αυτή την τοποθέτηση. Είναι λίγο ανθρωποφαγικό γιατί πάντα αυτό που λέω είναι ότι υπάρχουν οικογένειες από πίσω, άνθρωποι που δουλεύουν, δεν είναι μόνο το πρόσωπο που μπορεί να βάλλεται. Που αυτός, επειδή είναι ο κεντρικός παρουσιαστής, παίρνει σίγουρα όλη ευθύνη. Παρ’ όλα αυτά πρέπει να ‘χουμε πάντα στο μυαλό μας ότι υπάρχουν άνθρωποι από πίσω” υπογράμμισε, παράλληλα, η Ζωή Κρονάκη στην κάμερα της εκπομπής της Ναταλίας Γερμανού στον Alpha.

