Τάσος Χαλκιάς: Δικαίως έτρωγα ξύλο από τον πατέρα μου – Δεν αισθάνομαι κακοποιημένος, από αγάπη με βάραγε

Συνέντευξη στην εκπομπή “Happy Day” και την Όλγα Λαφαζάνη παραχώρησε ο Τάσος Χαλκιάς. Ο γνωστός και σπουδαίος ηθοποιός μίλησε και για το ξύλο που έτρωγε από τον πατέρα του.

«Πυρήνας του ταλέντου μου είναι ο πόνος, παντός είδους», είπε αρχικά ο Τάσος Χαλκιάς.

Ο Τάσος Χαλκιάς είπε στη συνέχεια: «Έτρωγα ξύλο από τον πατέρα μου και δικαίως το έτρωγα. Πονούσα, παιδί ήμουν, 15-16 χρονών! Ήταν μία εποχή που τα παιδιά έπρεπε να τρώνε ξύλο. Κάποιοι λένε “άρα κακοποιηθήκατε”, όχι, δεν κακοποιήθηκα, έφαγα το ξύλο που μου έπρεπε.

Όταν με χτύπησε ο δάσκαλος στο σχολείο, τον έπιασε ο πατέρας μου και του είπε “αυτόν εδώ, τον δέρνω μόνο εγώ. Μην ξαναβάλεις χέρι πάνω του γιατί θα σε πάρει ο διάολος”. Και τότε κατάλαβα ότι ο πατέρας μου από αγάπη με βαράει. Άρα, λοιπόν, δεν είμαι κακοποιημένος, μια χαρά τις έφαγα και σε καλό μου βγήκε».