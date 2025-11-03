Τάνια Τρύπη για το διαζύγιο με τον Κωνσταντίνο Καζάκο: “Υπάρχει μια στεναχώρια, μια πίκρα αλλά πάντα θα είμαστε οικογένεια”

Για τη μητρότητα και τη σχέση της με τις κόρες της μίλησε η Τάνια Τρύπη, ενώ δεν παρέλειψε να αναφερθεί στη συνεργασία της στη σκηνή με τον πρώην σύζυγό της, Κωνσταντίνο Καζάκο.

Αν και οι δύο ηθοποιοί είναι εδώ και πολλά χρόνια χωρισμένοι, διατηρούν εξαιρετικές σχέσεις μέχρι και σήμερα.

Πιο συγκεκριμένα, καλεσμένη στην εκπομπή «Super Κατερίνα», η Τάνια Τρύπη μίλησε για την πορεία της στη ζωή και στο θέατρο, αλλά και τη μητρότητα, εξηγώντας πως φροντίζει να μη δίνει συμβουλές στα παιδιά της, αν δεν της ζητηθεί, προκειμένου να μάθουν να αποφασίζουν μόνα τους για τη ζωή τους. «Έχω κάνει δυο πάρα πολύ καλά παιδιά. Εγώ δεν δίνω συμβουλές παρά μόνο όταν μου ζητηθούν. Ο καθένας μπορεί να κάνει ό,τι θέλει. Το μόνο που τους λέω είναι να ακούν το ένστικτό τους και να τα πάνε καλά με τον εαυτό τους και να είναι ευτυχισμένες», δήλωσε.

Στη συνέχεια, θυμήθηκε τα χρόνια που μεγάλωνε τα παιδιά της μέσα στα θέατρα, εξισορροπώντας μητρότητα και καριέρα. «Κάθε Σαββατοκύριακο τις έπαιρνα μαζί στο θέατρο μαζί με τα μαθήματά τους. Το βλέπουν σαν δουλειά, δεν το βλέπουν σαν κάτι διαφορετικό. Δεν έχω μετανιώσει για τίποτα. Τα κάναμε όλα μαζί. Έτσι έμαθαν, έτσι μεγάλωσαν», σημείωσε.

Από τη συζήτηση δεν έλειψε η αναφορά στη νέα της συνεργασία με τον Κωνσταντίνο Καζάκο στην παράσταση «Η μητέρα του σκύλου», όπου οι δυο τους συναντιούνται ξανά καλλιτεχνικά μετά από χρόνια. «Είμαστε πάρα πολλά χρόνια χωρισμένοι. Υπάρχει μια στεναχώρια, μια πίκρα, αλλά όταν οι άνθρωποι αγαπιούνται, αγαπιούνται για πάντα. Πάντα θα είμαστε οικογένεια γιατί έχουμε το παιδί μας. Είμαστε καλοί φίλοι και έχουμε και εξαιρετική χημεία πάνω στη σκηνή. Πάμε πάρα πολύ καλά στη σκηνή και γι’ αυτό συνεχίσαμε τη συνεργασία», τόνισε.

Δείτε το βίντεο