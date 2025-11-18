Τάνια Μπρεάζου: Δεν ήμουν απ’ αυτά τα κορίτσια που λέγανε θα παντρευτούνε

Για το νέο της ξεκίνημα αλλά και τη βαθιά σύνδεση που νιώθει με τον Γιώργο Αμούτζα μίλησε, μεταξύ άλλων, η Τάνια Μπρεάζου στην κάμερα της εκπομπής «Super Κατερίνα».

«Είμαστε στη μουσικοθεατρική σκηνή για εφήβους και παιδιά. Τους κάνω κάθε Σάββατο φωνητική, συνεννοούμαι τέλεια με τα μικρά παιδάκια», είπε αρχικά η Τάνια Μπρεάζου για το νέο της επαγγελματικό βήμα.

Ενώ, συνέχισε για τη σχέση της με τον Γιώργο Αμούτζα. «Γνωρίζοντάς τον, ναι, ένιωσα μία τεράστια σύνδεση. Μια οικειότητα σαν να λέμε «ώπα, τι γίνεται, ξαναβρεθήκαμε”. Σαν να γνωριζόμασταν από πάντα ένα πράγμα. Δεν ήμουν απ’ αυτά τα κορίτσια που λέγανε θα παντρευτούνε. Δηλαδή θυμάμαι στο σχολείο τα κορίτσια της τάξης μου λέγαν, “πω πω το νυφικό μου θα είναι έτσι. Ε, θα ‘χω δύο παιδιά, θέλω τρία παιδιά, θέλω ένα παιδί”. Δεν ήμουν ποτέ από αυτά τα κορίτσια», είπε.