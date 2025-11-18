MENOY

 Όλες οι ειδήσεις
Search Button Close Search
ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ
LIFESTYLE

Τάνια Μπρεάζου: Δεν ήμουν απ’ αυτά τα κορίτσια που λέγανε θα παντρευτούνε

|
THESTIVAL TEAM

Για το νέο της ξεκίνημα αλλά και τη βαθιά σύνδεση που νιώθει με τον Γιώργο Αμούτζα μίλησε, μεταξύ άλλων, η Τάνια Μπρεάζου στην κάμερα της εκπομπής «Super Κατερίνα».

«Είμαστε στη μουσικοθεατρική σκηνή για εφήβους και παιδιά. Τους κάνω κάθε Σάββατο φωνητική, συνεννοούμαι τέλεια με τα μικρά παιδάκια», είπε αρχικά η Τάνια Μπρεάζου για το νέο της επαγγελματικό βήμα.

Ενώ, συνέχισε για τη σχέση της με τον Γιώργο Αμούτζα. «Γνωρίζοντάς τον, ναι, ένιωσα μία τεράστια σύνδεση. Μια οικειότητα σαν να λέμε «ώπα, τι γίνεται, ξαναβρεθήκαμε”. Σαν να γνωριζόμασταν από πάντα ένα πράγμα. Δεν ήμουν απ’ αυτά τα κορίτσια που λέγανε θα παντρευτούνε. Δηλαδή θυμάμαι στο σχολείο τα κορίτσια της τάξης μου λέγαν, “πω πω το νυφικό μου θα είναι έτσι. Ε, θα ‘χω δύο παιδιά, θέλω τρία παιδιά, θέλω ένα παιδί”. Δεν ήμουν ποτέ από αυτά τα κορίτσια», είπε.

Τάνια Μπρεάζου

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Διαβάστε μας στο Google News Ακολουθήστε το Thestival στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από τη Θεσσαλονίκη, την Ελλάδα και τον κόσμο.

Περισσοτερες Ειδησεις

ΔΙΚΑΣΤΙΚΑ 13 ώρες πριν

Θεσσαλονίκη: Ξανά σε δίκη γνωστός τηλεοπτικός παρουσιαστής που κατηγορείται για revenge porn

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ 10 ώρες πριν

Επικεφαλής Google: “Αν σκάσει η φούσκα της Τεχνητής Νοημοσύνης, καμία εταιρεία δεν θα μείνει αλώβητη”

ΚΑΙΡΟΣ 16 ώρες πριν

Καιρός: Βροχές και καταιγίδες μέχρι την Τετάρτη – Οι τρεις περιοχές που βρίσκονται στο επίκεντρο της κακοκαιρίας

ΠΟΛΙΤΙΚΗ 1 ώρα πριν

Κικίλιας: Επανέρχεται η ακτοπλοϊκή σύνδεση Πειραιά – Κύθνου

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ 15 ώρες πριν

Σοκαριστικό τροχαίο στη Θεσσαλονίκη: Φορτηγό παρέσυρε πεζό και εγκατέλειψε το σημείο ο οδηγός, φωτογραφίες και βίντεο από το σημείο

ΔΙΕΘΝΗ 2 ώρες πριν

Τραμπ σε δημοσιογράφο: Ησυχία γουρουνίτσα – Δείτε βίντεο