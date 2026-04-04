Τάμτα: Η απάντηση στο ενδεχόμενο να γίνει μητέρα για δεύτερη φορά

Στην κάμερα της εκπομπής “Καλύτερα δε γίνεται” μίλησε η Τάμτα.

Η γνωστή τραγουδίστρια, μεταξύ άλλων, αναφέρθηκε στην προσωπική της ζωή, στο νυχτερινό κέντρο που εμφανίζεται, αλλά και στα αρνητικά σχόλια που δέχεται.

«Στις νυχτερινές σκηνές ο ρόλος μου ήταν πολύ συγκεκριμένος. Ούτε είχα ποτέ μου τη θέληση να γίνω πρώτο όνομα, γιατί, εκ των πραγμάτων, δεν θα μπορούσα και να γίνω πρώτο όνομα ως ποπ καλλιτέχνης. Ένιωσα ότι επί 20 χρόνια ήμουν σε αυτά τα σχήματα… δεύτερη, τρίτη, δεύτερη, τρίτη. Δεν υπάρχει εξέλιξη μετά», είπε αρχικά η Τάμτα.

«Έχω πολύ αντιφατικά κομμάτια, ακόμα και στο ντύσιμο. Βέβαια, στο μαγαζί που εμφανίζομαι δεν μπαίνουν κάμερες. Βάζουνε stickers στις κάμερες, οπότε δεν μπορεί να τραβάει κανείς τίποτα, οπότε, οι άνθρωποι σε κοιτάνε απευθείας. Δεν σε κοιτάνε μέσα από την κάμερα. Ακούνε, βλέπουνε, χωρίς τη διάσπαση προσοχής που έχουμε από τα social και από τα κινητά μας», πρόσθεσε.

Για την δισκογραφική εταιρεία που δημιούργησαν με τον σύντροφό της, Πάρι Κασιδόκωστα, η Τάμτα ανέφερε: «Είναι η KiKi Music. Αυτή η εταιρεία δημιουργήθηκε βασικά για να κυκλοφορώ τις δουλειές μου έτσι όπως τις θέλω. Καλλιτέχνες που δεν θα τους παίρνανε εύκολα οι μεγάλες εταιρείες, εμείς προσπαθούμε να τους στηρίζουμε».

Όσον αφορά τα αρνητικά σχόλια, η Τάμτα δήλωσε: «Είναι κάποια συγκεκριμένα πράγματα που δεν μ’ αρέσει καθόλου να αφήνω. Δηλαδή, πατάω μπλοκ πολύ εύκολα. Κυρίως στα ρατσιστικά σχόλια. Το άλλο που δεν αντέχω είναι να μου αγγίξεις την οικογένειά μου. Δεν έχω ανοχή καθόλου. Σίγουρα έχω ακούσει και έχουν γραφτεί πράγματα που δεν είχαν καμία απολύτως σχέση με την αλήθεια, αλλά από την άλλη, αναγνωρίζω ότι το ‘χει και αυτό η δουλειά μου».

Στο ενδεχόμενο να αποκτήσει δεύτερο παιδί, η Τάμτα παραδέχτηκε: «Μετά τη γέννηση της κόρης μου δεν φλέρταρα ξανά με το ενδεχόμενο ενός δεύτερου παιδιού. Είχα δώσει προτεραιότητα σε άλλα πράγματα. Πότε δεν ξέρεις όμως».

Για το αν την αγχώνει το πέρασμα του χρόνου, απάντησε: «Δεν μου είναι πρόβλημα, ακόμα τουλάχιστον. Στα πενήντα και μετά μπορεί να εμφανιστούν άλλες ανησυχίες. Μέχρι στιγμής καλά με βλέπω, κάνω έτσι πολύ μικρά πράγματα να κρατηθώ όσο γίνεται, στα πλαίσια όμως του φυσιολογικού».