Τάκης Ζαχαράτος για Μαρινέλλα: Ξέρω πως δεν θα ‘ρθεις ξανά, άλλη φορά δεν θα σε δω

Τη Μαρινέλλα αποχαιρέτισε ο Τάκης Ζαχαράτος, μέσα από τους στίχους μίας από τις μεγάλες επιτυχίες της.

Η τραγουδίστρια έφυγε από τη ζωή το Σάββατο 28 Μαρτίου, σε ηλικία 87 ετών, στο σπίτι της. Ανάμεσα στα πρόσωπα που είπαν το δικό τους «αντίο» στη σπουδαία ερμηνεύτρια, είναι και ο Τάκης Ζαχαράτος.

Ο καλλιτέχνης έκανε μία ανάρτηση την Κυριακή στον προσωπικό του λογαριασμό στο Instagram, σημειώνοντας στίχους από το τραγούδι «Είσαι Παντού Και Πουθενά», που κυκλοφόρησε το 1985 και το είχε ερμηνεύσει η Μαρινέλλα μαζί με τον Κώστα Χατζή.

«Ξέρω πως δεν θα ‘ρθεις ξανά, άλλη φορά δεν θα σε δω, όμως για ‘μένα θα είσαι για πάντα εδώ» έγραψε ο Τάκης Ζαχαράτος, στη λεζάντα της δημοσίευσής του για τη δυσάρεστη είδηση της απώλειας της τραγουδίστριας.