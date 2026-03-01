MENOY

Τάκης Παπαματθαίου: Νομίζω ότι γεννήθηκα κουρασμένος

THESTIVAL TEAM

Μια εφ’ όλης της ύλης συνέντευξη έδωσε ο Τάκης Παπαματθαίου, το μεσημέρι της Κυριακής, στην κάμερα της εκπομπής “Καλύτερα δε γίνεται” και τον δημοσιογράφο Κυριάκο Θεοδοσίου στον Alpha.

Μέσα σε όλα, δε, ο γνωστός ηθοποιός αναφέρθηκε τόσο στην αλλαγή που βίωσε για το παιδικό θέατρο όσο και για τις εξελίξεις στον χώρο της Αριστεράς με το επόμενο βήμα του Αλέξη Τσίπρα.

Ειδικότερα, ο Τάκης Παπαματθαίου σημείωσε χαρακτηριστικά πως “νομίζω ότι γεννήθηκα κουρασμένος. Δηλαδή δεν έχω περιθώρια να ξεκουράζομαι. Σνόμπαρα το παιδικό θέατρο γιατί δεν γίνονταν καλές δουλειές, μέχρι που χτύπησε την πόρτα μου η Γιούλη Ηλιοπούλου. Οπότε όλη αυτή η άποψη μου ανατράπηκε. Και η ανατροπή έγινε από τα παιδιά”.

“Από τον ΣΥΡΙΖΑ έχω πια φύγει… τροχάδην. Είμαι με τον Στέφανο Κασσελάκη. Αν με χρειαστούν, ας με φωνάξουν, εγώ είμαι διαθέσιμος. Το rebranding του Αλέξη Τσίπρα δεν νομίζω ότι θα πετύχει με τίποτα”.

“Δεν έχει χρηστικότητα ο όρος Αριστερά. Για παράδειγμα, έχω γνωρίσει δεξιούς που είναι πιο αριστεροί από τους αριστερούς και αριστερούς που είναι πιο δεξιοί από τους δεξιούς. Εγώ θα όριζα τον εαυτό μου περισσότερο ακριβιστή, παρά πολιτικό” συμπλήρωσε, επίσης, ο Τάκης Παπαμτθαίου στη νέα του συνέντευξη στο μαγκαζίνο του Alpha.

