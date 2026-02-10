Taki Tsan: Με έπιασαν με ναρκωτικά στο σχολείο, ήρθαν ελικόπτερα και ήταν εφιάλτης

Ο Παναγιώτης Στραβαλέξης, περισσότερο γνωστός ως «Taki Tsan» βρέθηκε καλεσμένος στην εκπομπή «The 2night Show» και μίλησε στον Γρηγόρη Αρναούτογλου για τα παιδικά του χρόνια στις ΗΠΑ, τη σχέση με τους γονείς του και την απόφασή του να επιστρέψει στην Ελλάδα για να γίνει μουσικός. Αποκάλυψε ότι παλαιότερα είχε συλληφθεί με ναρκωτικά στο σχολείο του και παραδέχτηκε πως είχε μπλέξει. Η αλλαγή ρότας στη ζωή του, ήταν τότε επιβεβλημένη και οι αποφάσεις που πήρε τον δικαίωσαν.

«Εγώ είμαι ένα βούτυρο που λιώνει αλλά αν με δεις αρχικά θα πεις ότι είμαι παραβατικός. Εγώ είμαι ένα παιδί, που μεγάλωσα κάτω από τον Ανδρέα Μαρνέζο. Είμαστε πρόβατα, που φοράμε μια προβιά λύκου από πάνω μας και πάνω από αυτήν την προβιά, άλλη μία προβάτου» δήλωσε αρχικά ο γνωστός μουσικός, Taki Tsan στην εκπομπή «The 2night Show».

Μιλώντας για την οικογένειά του, ανέφερε ότι «Έχω γεννηθεί στο Σαν Ντιέγκο από Έλληνες γονείς. Η μάνα μου από Μικρά Ασία και ο πατέρας μου από τον Πύργο. Εκεί γνωρίστηκαν και παντρεύτηκαν. Στο Σαν Ντιέγκο η μάνα μου ήταν σερβιτόρα και ο πατέρας μου σεφ. Έχω άλλα τέσσερα αδέρφια. Τα δύο από τον γάμο της μάνας μου, εγώ είμαι ο μικρότερος και άλλα δύο, δίδυμα, από άλλον πατέρα. Όλοι ήρθαμε εδώ. Ο πατέρας μου έμεινε εκεί και πέθανε. Με τα αδέρφια μου έχω μια εντάξει σχέση. Διάλεξαν και αυτά τον δικό τους δρόμο. Ο ένας είναι στην Αυστραλία και ο άλλος στη Σουηδία».

Επιπλέον, ο Taki Tsan δήλωσε πως «Όταν ήμουν 13 χρονών πήγα στην Αμερική να γνωρίσω τον πατέρα μου. Εκεί πέρα έμπλεξα, με έπιασαν και ο πατέρας μου φοβήθηκε και με έστειλε πίσω και μετά από μερικά χρόνια πέθανε από καρκίνο. Τον γνώρισα, ήταν άλλα τα χρόνια τότε. Φαντάσου μια γλάστρα με ένα λουλουδάκι που δεν το ποτίζει. Θα μαραθεί και θα γίνει κάτι περίεργο. Έτσι ήταν οι άνθρωποι τότε. Το να τον βρω, μου έδωσε μια καλύτερη οπτική για το πώς είναι ο γέρος μου. Ήταν απόμακρος, όχι όπως είμαι εγώ σαν πατέρας. Ήταν σκληρός, μεγάλος σε ηλικία. Δεν μπορούσε να ασχοληθεί ή να υπάρχει μια επικοινωνία. Μεγάλωσα δύσκολα, με μεγάλωσαν η γιαγιά μου και η προγιαγιά μου».

Συμπλήρωσε, μάλιστα, ότι «Δεν είμαι από τους ανθρώπους που κατηγορούν τους γονείς τους. Εγώ ποτέ δεν τους κατηγόρησα. Ήμουν ο πιο μικρός και νομίζω ότι πιο πολύ η προσοχή έπεσε στον μεγάλο μου αδερφό και μετά στην αδερφή μου. Εγώ ήμουν λίγο πιο ελεύθερος, έκανα ο,τι ήθελα. Οι γονείς μου έκαναν ο,τι ήξεραν. Μετά είναι δικιά σου ευθύνη να προχωρήσεις. Αν κατηγορείς συνέχεια κάποιον άλλον, για αυτά που φταίνε σε εσένα, στη δική σου ζωή, δεν κάνεις και τίποτα».

Επιπλέον, ο Taki Tsan ανέφερε για τη ζωή του στην Αμερική πως «Με συνέλαβαν, είχα μπλέξει. Ήρθαν ελικόπτερα, ήταν περίεργη η φάση. Με έπιασαν με ναρκωτικά στο σχολείο. Είναι εφιάλτης. Έμεινα ένα χρόνο στην Αμερική. Σε ένα χρόνο με έδιωξε ο γέρος μου πίσω. Αυτό ήταν ίσως το πιο καλό πράγμα που μου έκανε, γιατί τώρα μπορεί να ήμουν ή πεθαμένος ή στη φυλακή».

«Εγώ δεν είμαι παράδειγμα, επειδή παίζω τον γλυκούλη. Δεν είμαι να με κοιτάς και να λες: ‘Αυτός είναι το παράδειγμα’. Είμαι παράδειγμα πατέρα αλλά δεν είμαι παράδειγμα σε όλα τα υπόλοιπα. Καπνίζω, πίνω το αλκοόλ μου αλλά δεν οδηγάω. Δε θέλω να κάνω κακό σε κάποιο τρακάρισμα. Αν χτυπήσει κανείς, δε θα μπορώ μετά να κοιμηθώ».