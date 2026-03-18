MENOY

 Όλες οι ειδήσεις
Search Button Close Search
ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ
LIFESTYLE

Συμβιβασμός του Κέβιν Σπέισι με τρεις άνδρες που τον κατηγορούσαν για σεξουαλική κακοποίηση – Κλείνει η υπόθεση χωρίς νέα δίκη

|
THESTIVAL TEAM

Ο Αμερικανός ηθοποιός Κέβιν Σπέισι θα αποφύγει μια νέα δίκη στη Βρετανία, αφού κατέληξε σε συμφωνία με τρεις άνδρες που τον κατηγορούσαν για σεξουαλική κακοποίηση και είχαν προσφύγει σε βάρος του στα αστικά δικαστήρια.

Ο 66χρονος σταρ αθωώθηκε το 2023 από δικαστήριο του Λονδίνου, σε μια ποινική δίκη που κράτησε πολλές εβδομάδες και αφορούσε κατηγορίες για σεξουαλική κακοποίηση τεσσάρων ανδρών. Οι δύο από αυτούς προσέφυγαν στη συνέχεια στα αστικά δικαστήρια, μαζί με έναν τρίτο ενάγοντα, που δεν συμμετείχε στην πρώτη δίκη, τον Βρετανό ηθοποιό Ρουάρι Κάνον, ο οποίος αποποιήθηκε το δικαίωμά του στην ανωνυμία, στο πλαίσιο αυτής της νέας δίκης.

Ο Σπέισι, που έχει βραβευθεί δύο φορές με Όσκαρ, για τις ταινίες “American Beauty” και “Συνήθεις ύποπτοι”, δήλωνε ανέκαθεν αθώος.

Η δίκη ήταν προγραμματισμένη για τον Οκτώβριο του 2026, όμως οι ενάγοντες κατέληξαν σε συμφωνία με τον χολιγουντιανό ηθοποιό και δικαστήριο του Λονδίνου διέταξε να ανασταλούν όλες οι δικαστικές διαδικασίες σε βάρος του. Οι όροι της συμφωνίας, κυρίως οι οικονομικοί, δεν αποκαλύφθηκαν.

Οι τρεις άνδρες ισχυρίζονταν ότι ο ηθοποιός τους επιτέθηκε σεξουαλικά μεταξύ 2004-2015, την εποχή που ήταν καλλιτεχνικός διευθυντής στο θέατρο Old Vic του Λονδίνου.

Οι δικηγόροι των εναγόντων και του Σπέισι δεν θέλησαν να κάνουν κάποια δήλωση.

Οι κατηγορίες σε βάρος του Σπέισι εμφανίστηκαν το 2017, στην αρχή του κινήματος #MeToo, σε μια εποχή που ο ηθοποιός ήταν στο αποκορύφωμα της καριέρας του και πρωταγωνιστούσε στην επιτυχημένη σειρά της πλατφόρμας Netflix “House of Cards”. Έκτοτε, σχεδόν εξαφανίστηκε από τις οθόνες.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε μας στο Google News Ακολουθήστε το Thestival στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από τη Θεσσαλονίκη, την Ελλάδα και τον κόσμο.

