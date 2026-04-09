Συγκλονίζει ο Δημήτρης Καλλιβωκάς: Ψάχνω τρόπο να φύγω από τη ζωή…Δεν με ενδιαφέρει να ζήσω άλλο

Ανατριχίλα προκαλούν τα λόγια του Δημήτρη Καλλιβωκά.

Ο αγαπητός ηθοποιός ανεβαίνει τον δικό του Γολγοθά. Έναν Γολγοθά που, όπως σήμερα εξομολογείται στην «Espresso», ποτέ δεν περίμενε ότι θα έρθει για τον ίδιο και τη λατρεμένη του σύζυγο Ιωάννα, η οποία έχει τυφλωθεί και φιλοξενείται σε ίδρυμα της Τήνου.



«Ψάχνω τρόπο να φύγω από τη ζωή… Κουράστηκα και, πλέον, δεν επιθυμώ να βρίσκομαι τις περισσότερες ώρες της ημέρας πάνω σε ένα αναπηρικό καροτσάκι. Ακόμα κι αν ήθελα να πέσω από την Ακρόπολη, κάποιος θα έπρεπε να με μεταφέρει εκεί πάνω. Και δεν νομίζω να το κάνει κάποιος. Ηδη διανύω τα 97 χρόνια μου. Δεν με ενδιαφέρει να ζήσω άλλο».



Τα κινητικά προβλήματα που έχει πλέον ο ίδιος σε συνάρτηση με την καθολική τύφλωση της συζύγου του τον οδηγούν σε μαύρες σκέψεις. «Ξέρεις τι είναι, από εκεί που οδηγούσα και πήγαινα όπου ήθελα με το αυτοκίνητό μου, τώρα να με πηγαίνουν άλλοι πάνω σε αναπηρικό καρότσι; Να μην έχεις την ελευθερία σου και να μην κάνεις αυτά που θέλεις».

«Κάθε Πάσχα πηγαίναμε στο εξοχικό στην Τήνο, ψήναμε με την Ιωάννα και περνούσα πολύ όμορφα στη θάλασσα, που πηγαίναμε μαζί, χέρι, χέρι. Τώρα και οι δύο δεν μπορούμε να κάνουμε αυτήν τη διαδρομή. Αλλά πίστεψέ με, Νίκο, δεν θέλω να παραπονιέμαι. Απλώς, θέλω να φύγω από τη ζωή ήσυχα» λέει στην Espresso και τον Νίκο Νικόλιζα.