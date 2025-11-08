Συγκλονίζει η Μάρα Δαρμουσλή για τη νευρική ανορεξία – “Το κατάλαβα πάρα πολύ νωρίς, είχα τάσεις λιποθυμίας”

MENOY

Για την νευρική ανορεξία, τα συμπτώματα αλλά και την ψυχολογική επιρροή μίλησε η Μάρα Δαρμουσλή η οποία βρέθηκε καλεσμένη στην εκπομπή Τζενeρέισον ΣΚ στην ΕΡΤ1.

«Το κατάλαβα πάρα πολύ νωρίς. Ένας από τα βασικά μου συμπτώματα ήταν ότι είχα τάσεις λιποθυμίας, φωτοευαισθησία, δεν άντεχα το φως του ήλιου. Το πιο ύπουλο ήταν οι διατροφικές διαταραχές και η βουλιμία.

Μέσα σε όλη αυτή την κατάχρηση έψαχνα τρόπους να χάσω κιλά, να διατηρώ τη γραμμή μου που δεν είναι φυσιολογική είναι εφηβική. Δεν μπορώ να είμαι έφηβη για πάντα», είπε η Μάρα Δαρμουσλή.

«Σε αυτή την κατάχρηση χαπιών, η εξουθενωτική γυμναστική να τρέχω στο διάδρομο, το έκανα για να δουλεύω για να είμαι όσο πιο σωστή γίνεται στη δουλειά μου.

Ήθελα όλα να είναι τέλεια, όλα αλάνθαστα, κάνεις το μεγαλύτερο λάθος», πρόσθεσε η Μάρα Δαρμουσλή.

Για την στιγμή που το αντιλήφθηκε: «Κατάλαβα μόνη μου την ανορεξία, είμαι 1.74 και επέστρεψα στα 47 κιλά, σε ηλικία 17 χρονών», κατέληξε η Μάρα Δαρμουσλή.

