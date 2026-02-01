Συγκινήθηκε η Evangelia για τη γιαγιά της: Η πιο γλυκιά μου ανάμνηση από την Κρήτη

Για την πιο γλυκιά της ανάμνηση από την Κρήτη μίλησε η Evangelia, εκφράζοντας συγκινημένη πως είναι η γιαγιά της, η οποία έχει φύγει από τη ζωή εδώ και εννέα χρόνια.

Η τραγουδίστρια ήταν καλεσμένη στην εκπομπή της ΕΡΤ για την Eurovision, το Σάββατο 31 Ιανουαρίου, ώστε να μιλήσει για τη συμμετοχή της στον ελληνικό τελικό, ωστόσο οι παρουσιαστές θέλησαν να μάθουν λίγα πράγματα παραπάνω και για τη ζωή της. Όταν, λοιπόν, τη ρώτησαν τι θυμάται από την Κρήτη, βούρκωσε και αναφέρθηκε στη γιαγιά της.

Η Evangelia δήλωσε για την πιο γλυκιά ανάμνησή της: «Η πιο γλυκιά μου ανάμνηση από την Κρήτη είναι η γιαγιά μου, που έφυγε το 2017. Αχ, δεν μπορώ, θα κλάψω, αλήθεια… και βάφτηκα. Όχι, αλήθεια δηλαδή, τα παιδικά μου χρόνια ήταν τόσο όμορφα. Είμαι τόσο τυχερή που έζησα αυτό που οι γονείς μου επέλεξαν αντί να με στείλουν όπου να ΄ναι, ας πούμε, το καλοκαίρι. Ήταν στην Κρήτη, στο χωριό, με τη γιαγιά. Αυτή η πιο απλή ζωή και το πραγματικό νόημα της παρέας… Δηλαδή πόσες ώρες καθόμασταν στο μπαλκόνι και απλώς μου έλεγε ιστορίες, της έλεγα και εγώ διάφορα».

Δείτε το βίντεο

Σε άλλο σημείο, η τραγουδίστρια μίλησε για την αγάπη που έχει για την Eurovision, εξηγώντας για ποιο λόγο της αρέσει τόσο πολύ: «Μ’ αρέσει ότι είναι μία γιορτή μουσικής. Είναι μία μεγάλη παρέα. Και αυτό που γίνεται εδώ. Ναι μεν είναι διαγωνισμός, αλλά στο τέλος της ημέρας όλοι οι καλλιτέχνες έχουν δουλέψει γι’ αυτό, όλοι έχουν ωραία τραγούδια, κάνουμε παρέα και περνάμε καλά», είπε.