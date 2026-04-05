Συγκίνησε παίκτης του “The Chase”: Μεγάλωσα σε ιδρύματα, ευχαριστώ όσους βοήθησαν και επιβιώσαμε εμείς τα ξεχασμένα παιδιά

Συγκίνηση προκάλεσε παίκτης του «The Chase» με την εξομολόγησή του για τα δύσκολα βιώματά του αλλά και για τη δωρεά που δήλωσε πως θα ήθελε να κάνει με τα χρήματα που θα έβγαζε από το τηλεπαιχνίδι.

Την Παρασκευή 3 Απριλίου το απόγευμα, η Μαρία Μπεκατώρου ρώτησε τον Κυριάκο πριν εκείνος ξεκινήσει να παίζει ενάντια στο «Σούπερ αγόρι», πού θα ήθελε να ξοδέψει το ποσό που θα συγκέντρωνε, με τον ίδιο να εξομολογείται πως θα ήθελε ένας μέρος να το δώσει στα παιδιά του, αλλά το μεγαλύτερο κομμάτι θα ήθελε να το δώσει σε φιλανθρωπικές οργανώσεις που στηρίζουν ανήλικά παιδιά, καθώς μεγάλωσε σε ορφανοτροφεία. Μέσα από την εξομολόγηση αυτή, βρήκε την ευκαιρία να εκφράσει την ευγνωμοσύνη του για τους Έλληνες που με τον τρόπο τους βοήθησαν στην επιβίωσή του.

Ο παίκτης του «The Chase» είπε χαρακτηριστικά: «Θα έρθω σε συνεννόηση με την οικογένεια. Ένα τμήμα θα πάει στα παιδιά μου, αλλά το μεγαλύτερο και πιο τίμιο κομμάτι θα πάει σε ΜΚΟ. Εκεί που πέρασα τα παιδικά μου χρόνια, γιατί μεγάλωσα σε ιδρύματα, παιδουπόλεις, ορφανοτροφεία. Μου δίνεται η ευκαιρία να ευχαριστήσω όλους τους φορολογούμενους Έλληνες, ιδιαίτερα τους πατεράδες σας και τους παππούδες που φορολογήθηκαν και επιβιώσαμε εμείς τα ξεχασμένα παιδιά», με την παρουσιάστρια να του επισημαίνει πως είναι ένας «υπέροχος άνθρωπος».

