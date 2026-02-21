MENOY

LIFESTYLE

Συγκινεί ο Στάθης Σχίζας: 15 χρόνια ταλαιπωρείται, στην αρχή το είχαμε πάρει λίγο αψήφιστα

THESTIVAL TEAM

Ο Στάθης Σχίζας παραχώρησε μια εφ’ όλης της ύλης στο περιοδικό ΟΚ! και τον δημοσιογράφο Αστέρη Κασιμάτη αυτή την εβδομάδα. Ανάμεσα σε πολλά, μάλιστα, ο επιχειρηματίας και νικητής του Survivor μίλησε από καρδιάς για το πρόβλημα υγείας του πατέρα του και την δική του υποστήριξη σ’ αυτό.

Όπως έχεις πει, ο πατέρας σου πολλά χρόνια είναι καθηλωμένος σε ένα κρεβάτι λόγω Πάρκινσον. Πως ήταν τον πρώτο καιρό όταν έπρεπε να αντιμετωπίσετε αυτή την εξέλιξη;

Όταν μάθαμε ότι έχει αυτό το πρόβλημα υγείας, ήταν λειτουργικότατος. Τότε ήταν 55 και σήμερα 76 χρονών. Μπορεί και 15 χρόνια να ταλαιπωρείται. Στην αρχή το είχαμε πάρει λίγο αψήφιστα γιατί ήταν φυσιολογική η ζωή του. Κραυγαλέες αλλαγές δεν είχαμε δει. Μέρα με τη μέρα το ζούσαμε και χωρίς να το καταλάβουμε φτάσαμε στο σημείο που είμαστε τώρα.

Ο μοναδικός τρόπος που διαπιστώναμε πως ήταν και πως είναι τώρα είναι όταν κοιτάμε φωτογραφίες. Είδα τεράστια διαφορά στην κατάσταση της υγείας του όταν επέστρεψα από το Survivor και τον ξαναείδα ύστερα από πέντε μήνες.

Έχει προβλήματα μνήμης;

Άλλες φορές ναι, άλλες όχι. Μόνο εμένα αναγνωρίζει πάντα. Έχει τύχει να ρωτήσει τη μάνα μου: “Ποια είσαι εσύ;”. Μετά πάλι τη θυμάται. Νομίζω ότι η εξέλιξη αυτής της ασθένειας είναι η άνοια. Οπότε έχουμε χτυπήσει κάπως κι αυτή την πόρτα.

Στάθης Σχίζας

