Συγκινεί η Άννα Μαρία Παπαχαραλάμπους: Πάνε 10 χρόνια που την έχασα, είδα από κοντά πως ήρθε η ασθένεια που την διέλυσε

Με αφορμή το τηλεοπτικό “Παιδί” στην ΕΡΤ, η Άννα Μαρία Παπαχαραλάμπους έδωσε μια εφ’ όλης της ύλης συνέντευξη στο τελευταίο τεύχος του περιοδικού Marie Claire και τη δημοσιογράφο Αναστασία Καμβύση.

Ανάμεσα σε πολλά, μάλιστα, η γοητευτική πρωταγωνίστρια μίλησε για τη σχέση που διατηρεί με την συγχώρεση αλλά και το πολύτιμο μάθημα που έλαβε γι’ αυτήν από την αείμνηστη μητέρα της.

Έχεις καλή σχέση με τη συγχώρεση;

Σε σχέση με τους άλλους, έως έναν βαθμό, ναι. Με τον εαυτό μου, όχι. Ήμουν πάρα πολύ αυστηρή, γιατί πίστευα ότι έτσι είναι ο δυνατός άνθρωπος. Έτσι είχα κληρονομήσει ασυναίσθητα την έννοια της δύναμης από τη μητέρα μου: να μη φαίνεται ότι υποφέρεις, να πονάς σιωπηλά, να λες “δεν πειράζει, θα τα καταφέρω”.

Η ζωή, όμως, μου έμαθε ότι η δύναμη δεν είναι αυτό. Για να είσαι πραγματικά δυνατός, πρέπει να αποδέχεσαι και τις αδυναμίες σου. Το να ζητάς βοήθεια δεν είναι αδυναμία. Η μητέρα μου ήταν μια γυναίκα πάρα πολύ δυνατή, τα κατάφερνε όλα, δεν μάσαγε πουθενά. Μέχρι που τη νίκησε αυτή ακριβώς η δύναμη της. Γιατί δεν γίνεται να ζεις έτσι. Κανείς δεν είναι παντοδύναμος.

Πάνε δέκα χρόνια που την έχασα. Ήταν μόλις 66 χρόνων. Και το συζητώ γιατί είδα από κοντά πως ήρθε η ασθένεια που την διέλυσε. Ήρθε και από την άρνηση της να πει: “Παιδιά, εγώ δεν μπορώ, δεν αντέχω, βοηθήστε με”. Μια ολόκληρη γενιά γυναικών μεγάλωσε έτσι. Ευτυχώς αυτό σήμερα αλλάζει. Οι άνθρωποι ζητούν βοήθεια.