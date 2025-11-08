Στράτος Τζώρτζογλου: Το 1987 δέχθηκα παρενόχληση, δήλωσα ξεκάθαρα τη θέση μου και μου έκλεισαν αρκετές πόρτες

Τη δήλωσή του περί κρεβατιού στο θέατρο σχολίασε ο Στράτος Τζώρτζογλου σε δηλώσεις που παραχώρησε στην εκπομπή «Πρωινό Σαββατοκύριακο».

«Όλα αυτά έγιναν από παρεξήγηση. Στο θέατρο υπάρχει ένα 2% που είναι παρεκκλίνοντες και όταν είναι σε θέση ισχύος, μπορούν να καταστρέψουν κόσμο», είπε αρχικά ο Στράτος Τζώρτζογλου.

Ο Στράτος Τζώρτζογλου είπε στη συνέχεια: «Όποιος λέει πως δεν έχει ακούσει για παρενόχληση στο χώρο μας, είναι σαν να μην ζει σε αυτή την κοινωνία. Εγώ δέχτηκα σεξουαλική παρενόχληση το 1987. Το 1988 παντρεύτηκα, δήλωσα ξεκάθαρα τη θέση μου και φυσικά μου έκλεισαν αρκετές πόρτες».

Ο Στράτος Τζώρτζογλου ανέφερε επίσης: «Με πήρε τηλέφωνο ο κύριος Κατσαφάδος και μου είπε ότι μπερδεύτηκε… Το μεγάλο κρεβάτι ισχύει για όλα τα επαγγέλματα. Ήταν πολύ καλό που έγινε το metoo».

Δείτε το απόσπασμα στο 13:58: