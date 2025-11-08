MENOY

LIFESTYLE

Στράτος Τζώρτζογλου: Το 1987 δέχθηκα παρενόχληση, δήλωσα ξεκάθαρα τη θέση μου και μου έκλεισαν αρκετές πόρτες

|
THESTIVAL TEAM

Τη δήλωσή του περί κρεβατιού στο θέατρο σχολίασε ο Στράτος Τζώρτζογλου σε δηλώσεις που παραχώρησε στην εκπομπή «Πρωινό Σαββατοκύριακο».

«Όλα αυτά έγιναν από παρεξήγηση. Στο θέατρο υπάρχει ένα 2% που είναι παρεκκλίνοντες και όταν είναι σε θέση ισχύος, μπορούν να καταστρέψουν κόσμο», είπε αρχικά ο Στράτος Τζώρτζογλου.

Στράτος Τζώρτζογλου: «Όλο το θέατρο είναι ένα μεγάλο κρεβάτι, παρόλο που ήμουν παντρεμένος είχα συνεχώς προτάσεις»

Ο Στράτος Τζώρτζογλου είπε στη συνέχεια: «Όποιος λέει πως δεν έχει ακούσει για παρενόχληση στο χώρο μας, είναι σαν να μην ζει σε αυτή την κοινωνία. Εγώ δέχτηκα σεξουαλική παρενόχληση το 1987. Το 1988 παντρεύτηκα, δήλωσα ξεκάθαρα τη θέση μου και φυσικά μου έκλεισαν αρκετές πόρτες».

Ο Στράτος Τζώρτζογλου ανέφερε επίσης: «Με πήρε τηλέφωνο ο κύριος Κατσαφάδος και μου είπε ότι μπερδεύτηκε… Το μεγάλο κρεβάτι ισχύει για όλα τα επαγγέλματα. Ήταν πολύ καλό που έγινε το metoo».

Δείτε το απόσπασμα στο 13:58:

Στράτος Τζώρτζογλου

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

