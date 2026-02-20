Στράτος Τζώρτζογλου: Ήθελα την αποδοχή του γιου μου για να παντρευτώ

«Ακόμα ερωτευμένος» με την πρώην σύζυγό του Σοφία, δήλωσε ο Στράτος Τζώρτζογλου, περιγράφοντας τον εαυτό του ως έναν άνθρωπο που ζει με πάθος και ένταση, σε μια έντονα βιωματική συνέντευξη που έδωσε στην εκπομπή «Καλύτερα Αργά» του OPEN, όπου αναφέρθηκε και στη βαθιά αγάπη και σεβασμό που τρέφει για τον γιο του.

«Στη ζωή μου βροχή είναι η αγάπη, βροχή η ομιλία, βροχή το πάθος και καταιγίδα μάλιστα. Είμαι πολύ ορμητικός και όσοι αντέχουν δίπλα μου τους θαυμάζω. Οι πραγματικοί φίλοι ήταν ελάχιστοι στη ζωή μου», δήλωσε χαρακτηριστικά για την ένταση με την οποία ζει ο γνωστός ηθοποιός.

«Πάντα είμαι ερωτευμένος με τη Σοφία. Το ότι δεν μένουμε στον ίδιο χώρο έχει και πολύ πρακτικούς λόγους. Της είπα “πρέπει να σκεφτούμε “μια χαρά περνάμε, αλλά εσύ είσαι 35 κι εγώ είμαι 60”. Δεν είναι το ίδιο τα 52 με τα 60. Δεν έγινε αλλαγή. Τη βλέπω, τρώμε μαζί, μου λέει τα μυστικά της, της λέω τα δικά μου», ανέφερε για τη σχέση που διατηρεί με την πρώην σύζυγό του μετά τον χωρισμό τους.

Αναφερόμενος στη σύζυγό του Σοφία και στα τελευταία χρόνια της ζωής τους μαζί, ανέφερε ότι «τα τελευταία οκτώ χρόνια που είμαι με τη Σοφία έκανα διακοπές, πρωτοέβγαλα φωτογραφίες στο Instagram. Μέχρι τότε ανέβαζα μόνο δουλειές. Κουραζόμουν να είμαι στα ηλεκτρονικά media όταν πρωτοβγήκαν».

«Η Σοφία έζησε μαζί μου ένα ρόλερ κόστερ, μια στον ουρανό, μια κάτω. Και το “κάτω” είναι υπέροχο, γιατί χάνεις την αίσθηση του εαυτού, αυτού που νομίζεις ότι είσαι ή που οι άλλοι έχουν προσδιορίσει για σένα. Είναι τέτοιος ο ίλιγγος που ξεχνάς τα πάντα. Είναι ένα είδος meditation, αλλά όχι εκείνο το ήρεμο, το γλυκό».

Πώς χρησιμοποιεί τις λέξεις «φίλος» και «σύντροφος»

«Είμαι πολύ προσεκτικός στις λέξεις. Δεν λέω εύκολα “φίλος” και δεν λέω εύκολα “σύντροφος”. Για να μπορεί κάποιος να λέγεται σύντροφος σημαίνει ότι ταιριάζει απόλυτα. Είναι μια αποδοχή, μια αναγέννηση. Γι’ αυτό προσέχω ποιον λέω σύντροφο και φίλο».

«Ό,τι έγινε στον πρώτο γάμο μου έγινε και στον δεύτερο. Δεν υπάρχει διαφορά. Είμαι ένας άνθρωπος που στήριζα όλες μου τις σχέσεις σε αυτό που λέγεται αγάπη».

«Η αγάπη εμπεριέχει πειθαρχία, αγωνιστικότητα, ενθουσιασμό και ταπεινότητα. Να αγκαλιάζεις τις δυσκολίες σαν να είναι δάσκαλοί σου. Ακόμα και τους εχθρούς δεν τους συγχωρείς μόνο επειδή είσαι καλός άνθρωπος, αλλά για να μπορείς να τα χωρέσεις όλα μέσα σου — και τα ελαττώματα του εαυτού σου — ώστε να μη φτάνεις ποτέ στο χαμηλό επίπεδο να κρίνεις, αλλά να διακρίνεις».

«Ήθελα την αποδοχή του γιου μου για να παντρευτώ»

Τέλος, μίλησε με βαθιά συγκίνηση και για τον γιο του, αποκαλύπτοντας πόσο καθοριστική ήταν η στάση του στη ζωή και στις προσωπικές του αποφάσεις.

«Της είπα “το παιδί είναι δική σου απόφαση. Αν θέλεις να μείνεις χωρίς παιδί και να συνεχίσουμε μαζί έτσι, ΟΚ. Αν ερωτευτείς, ΟΚ. Αν ερωτευτώ εγώ, ΟΚ. Δεν θέλω να ζήσω μια σχέση και να υπάρχουν διπλές σκέψεις, να κάνει έρωτα μαζί μου και να σκέφτεται κάποιον άλλον. Παραμένουμε φίλοι. Η φιλία, η αγάπη και ο έρωτας δεν φεύγουν ποτέ, αν είναι αληθινά», ανέφερε, ενώ αποκάλυψε ότι ζήτησε την άδεια του για να παντρευτεί:

«Είχα πάρει την άδειά του να παντρευτώ. Αν έβλεπα πηγάδι λύπης στο μάτι του, γιατί τον μεγάλωσε η Μαρία που είναι εκπληκτικός άνθρωπος, δεν θα παντρευόμουν ποτέ. Δεν θα ήθελα να πληγώσω τον γιο μου ούτε αν με έβαζαν στον τοίχο και με πυροβολούσαν. Ήθελα την αποδοχή του. Γνώρισε τη Σοφία, έζησαν μαζί πέντε μήνες και ήρθε στον γάμο μου».

«Δεν θα έκανα τίποτα που θα του δημιουργούσε μια ρυτίδα στην ψυχούλα του», κατέληξε.