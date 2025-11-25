MENOY

 Όλες οι ειδήσεις
Search Button Close Search
ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ
LIFESTYLE

Στράτος Τζώρτζογλου: Γνωρίζω ότι γνωστή ηθοποιός έχει παρενοχληθεί από σκηνοθέτη και δεν έχει μιλήσει ποτέ

|
THESTIVAL TEAM

Σε μία απίστευτη αποκάλυψη προχώρησε ο Στράτος Τζώρτζογλου το βράδυ της Δευτέρας στο Real View. Ο γνωστός ηθοποιός, καλεσμένος στην εκπομπή, μίλησε για γνωστή ηθοποιό που, όπως είπε, είχε παρενοχληθεί από σκηνοθέτη κατά τη διάρκεια οντισιόν, αλλά δεν το αποκάλυψε ποτέ δημόσια.

Ο Στράτος Τζώρτζογλου περιέγραψε ότι είχε δημιουργήσει δικό του θίασο το 1997 και έκανε οντισιόν για νέους ηθοποιούς. «Έρχεται μία κοπέλα και μου λέει μετά από καιρό, αφού με γνώρισε και ένιωσε οικειότητα: “Στράτο, σε ευχαριστώ που δεν μας την έπεσες”. Λέω, τι λες παιδάκι μου;», ανέφερε.

Στη συνέχεια αποκάλυψε όσα του εκμυστηρεύτηκε η συγκεκριμένη ηθοποιός: «Μου λέει: “Πήγα σε οντισιόν και με έβαλε ο σκηνοθέτης–παραγωγός–ηθοποιός να κάνω έναν μονόλογο… και αυνανιζόταν. Πήγα να φύγω και μου έκλεισε την πόρτα”. Μου λέει: “Εγώ πήγα σε οντισιόν και με έβαλε ο σκηνοθέτης, παραγωγός, ηθοποιός να κάνω έναν μονόλογο… και αυνανιζόταν. Πήγα να φύγω και μου έκλεισε την πόρτα”. “Ποιος θα μ’ ακούσει; Εκείνη την εποχή δεν υπήρχε το MeToo”, μου είπε».

«Εμένα δεν ήρθαν να μου κλειδώσουν την πόρτα, γιατί ήμουν και άντρας, αλλά έβλεπα ερωτική διάθεση γύρω μου. Όχι διάθεση προς εμένα συγκεκριμένα, αλλά γενικά. Τώρα που έγινε το MeToo, της λέω: “Γιατί δεν βγαίνεις κι εσύ να μιλήσεις;”», είπε ο Στράτος Τζώρτζογλου προσθέτοντας ότι ο συγκεκριμένος καλλιτέχνης και παραγωγός ακόμα στον χώρο κι ότι είναι πολύ καλός ηθοποιός. 

Στράτος Τζώρτζογλου

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Διαβάστε μας στο Google News Ακολουθήστε το Thestival στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από τη Θεσσαλονίκη, την Ελλάδα και τον κόσμο.

Περισσοτερες Ειδησεις

ΠΟΛΙΤΙΚΗ 19 ώρες πριν

Ζαχαριάδης: “Εάν αρχίσουμε από μεθαύριο να μαζεύουμε τα κομμάτια μας ο κ. Μητσοτάκης θα έχει πρόβλημα” – Τι είπε για το βιβλίο του Τσίπρα

ΑΘΛΗΤΙΚΑ 12 ώρες πριν

Στροφή στην Μπραν για τον ΠΑΟΚ με τρεις απουσίες

ΚΑΙΡΟΣ 18 ώρες πριν

Έντονες καταιγίδες σε Μακεδονία και Θράκη “βλέπει” ο Καλλιάνος – “Δεν χρειάζεται πανικός αλλά αυξημένη εγρήγορση”

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ 10 ώρες πριν

Τροχαίο με εγκατάλειψη στην Εύβοια – Αυτοκίνητο συγκρούστηκε με μηχανάκι

ΚΑΙΡΟΣ 3 ώρες πριν

Ο καιρός σήμερα στη Θεσσαλονίκη

ΠΟΛΙΤΙΚΗ 16 ώρες πριν

Κασσελάκης για Τσίπρα: Είναι ομοφοβικός – Τα αγγλικά της Μπέττυς είναι χειρότερα από του Αλέξη