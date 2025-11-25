Στράτος Τζώρτζογλου: Γνωρίζω ότι γνωστή ηθοποιός έχει παρενοχληθεί από σκηνοθέτη και δεν έχει μιλήσει ποτέ

Σε μία απίστευτη αποκάλυψη προχώρησε ο Στράτος Τζώρτζογλου το βράδυ της Δευτέρας στο Real View. Ο γνωστός ηθοποιός, καλεσμένος στην εκπομπή, μίλησε για γνωστή ηθοποιό που, όπως είπε, είχε παρενοχληθεί από σκηνοθέτη κατά τη διάρκεια οντισιόν, αλλά δεν το αποκάλυψε ποτέ δημόσια.

Ο Στράτος Τζώρτζογλου περιέγραψε ότι είχε δημιουργήσει δικό του θίασο το 1997 και έκανε οντισιόν για νέους ηθοποιούς. «Έρχεται μία κοπέλα και μου λέει μετά από καιρό, αφού με γνώρισε και ένιωσε οικειότητα: “Στράτο, σε ευχαριστώ που δεν μας την έπεσες”. Λέω, τι λες παιδάκι μου;», ανέφερε.

Στη συνέχεια αποκάλυψε όσα του εκμυστηρεύτηκε η συγκεκριμένη ηθοποιός: «Μου λέει: “Πήγα σε οντισιόν και με έβαλε ο σκηνοθέτης–παραγωγός–ηθοποιός να κάνω έναν μονόλογο… και αυνανιζόταν. Πήγα να φύγω και μου έκλεισε την πόρτα”. Μου λέει: “Εγώ πήγα σε οντισιόν και με έβαλε ο σκηνοθέτης, παραγωγός, ηθοποιός να κάνω έναν μονόλογο… και αυνανιζόταν. Πήγα να φύγω και μου έκλεισε την πόρτα”. “Ποιος θα μ’ ακούσει; Εκείνη την εποχή δεν υπήρχε το MeToo”, μου είπε».

«Εμένα δεν ήρθαν να μου κλειδώσουν την πόρτα, γιατί ήμουν και άντρας, αλλά έβλεπα ερωτική διάθεση γύρω μου. Όχι διάθεση προς εμένα συγκεκριμένα, αλλά γενικά. Τώρα που έγινε το MeToo, της λέω: “Γιατί δεν βγαίνεις κι εσύ να μιλήσεις;”», είπε ο Στράτος Τζώρτζογλου προσθέτοντας ότι ο συγκεκριμένος καλλιτέχνης και παραγωγός ακόμα στον χώρο κι ότι είναι πολύ καλός ηθοποιός.