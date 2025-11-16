Στράτος Τζώρτζογλου για Σοφία Μαριόλα: “Ήταν ένας έρωτας εφηβικός, με ξανάνιωσε στα 52 μου”

O Στράτος Τζώρτζογλου, με αφορμή την παράσταση «Βροχή τα Βέλη» που παρουσιάζει στη Θεσσαλονίκη, παραχώρησε συνέντευξη στο OK! Και τον Μιχάλη Ροδόπουλο.

Ο γνωστός ηθοποιός, μίλησε, μεταξύ άλλων, για τις τρεις γυναίκες που καθόρισαν τη ζωή του, αλλά και την προσωπική του ζωή.

-Η μητέρα σου, Ευτυχία, η πρώτη σου σύζυγος, Μαρία Γεωργιάδου, και η σύζυγός σου εδώ και έξι χρόνια, Σοφία Μαριόλα, είναι οι μοναδικές γυναίκες που καθόρισαν τη ζωή σου;

“Ακριβώς. Με τη Σοφία ήταν ένας έρωτας εφηβικός, θα έλεγα, που δεν τον είχα ζήσει μικρός. Με ξανάνιωσε στα 52 μου. Με τη Μαρία ήταν ένας έρωτας ώριμος που τον έζησα στα 22 μου. Μπορεί να μη μοιάζουν σαν χαρακτήρες μεταξύ τους, έχουν όμως την ίδια ποιότητα ψυχής. Ξέρεις, ο κόσμος μπορεί να με θεωρούσε άπιστο επηρεασμένος από τους ρόλους μου στα σίριαλ τότε με τη Βάνα Μπάρμπα, τη Σοφία Αλιμπέρτη. Αλλά ήμουν τελείως «σπιτίσιος» και πάντα μονογαμικός. Είχε πολλή πλάκα γιατί είχα αυτή την εικόνα του ζεν πρεμιέ, λίγο «το τσογλάνι από τον Πειραιά με την καλή καρδιά», το λαϊκό είδωλο, ενώ εγώ στην πραγματικότητα γύριζα στο σπίτι με τη Μαρία, όπως και τώρα με τη Σοφία. Δεν ήμουν ποτέ του one night stand. Πάντα έκανα σχέσεις. Δεν έχω απιστήσει ποτέ”.

–Δεν ανησυχείς ότι καταρρίπτεις έτσι τον μύθο σου;

“Δεν θέλω να φτιάχνεται ο μύθος μου πάνω σε φαντασιώσεις. Με ενδιαφέρει να είμαι ειλικρινής με τον εαυτό μου. Επειδή ο πρώτος θεατής είναι ο γιος μου, πιο πολύ βαραίνει η κρίση του Αλκιβιάδη στη συνείδησή μου παρά η φαντασίωση του κόσμου. Η τηλεοπτική εικόνα μου ήταν και παραμένει πιο ισχυρή από οποιαδήποτε πορεία μου στο θέατρο ή την προσωπική μου ζωή”.

–Φορώντας βέρα γίνεσαι πιο δελεαστικός να σε διεκδικήσουν;

“Μπορεί στις φαντασιώσεις κάποιων να λειτουργεί περισσότερο. Αλλά αν θέλει κάποιος να σε κερδίσει, δεν καταλαβαίνει τίποτα αν είσαι παντρεμένος. Ακόμη και αν λες «όχι», το ακούει σαν «ναι». Είναι η φύση των ανθρώπων που κυνηγάνε. Αργότερα πάντως, όταν χωρίσαμε με τη Μαρία και ήθελα να είμαι εγώ ο κυνηγός και να έχω τον χρόνο για να μπορέσω να παρατηρήσω τον άλλο, να αισθανθώ, να γοητευτώ, με χάλαγε που ήταν τόσο πολύ έτοιμο το θήραμα και δεν μου άφηνε την ευκαιρία να κυνηγήσω”.