Στράτος Τζώρτζογλου για Σοφία Μαριόλα: Μετακόμισε σε ένα υπέροχο σπίτι και είναι ευτυχισμένη

Ο Στράτος Τζώρτζογλου παραχώρησε δηλώσεις στην κάμερα της εκπομπής «Breakfast at Star» και μεταξύ άλλων, απάντησε εκ νέου για τον χωρισμό του με την επί 6 χρόνια σύζυγό του, Σοφία Μαριόλα.

«Είμαι ή δεν είμαι παντρεμένος με τον Λάκη Γαβαλά;» είπε αρχικά ο Στράτος Τζώρτζογλου στην κάμερα στην εκπομπής «Breakfast@Star» με χιουμοριστικό τρόπο όταν ρωτήθηκε αν τελικά έχει χωρίσει με την Σοφία Μαριόλα.

Και συνέχισε: «Η αγάπη είναι αυτό που ξεπερνά τα όρια των λέξεων. Εγώ έκανα δύο γάμους στη ζωή μου που ξεκινήσαν μόνο με αγάπη και αυτό το πράγμα συνεχίστηκε ακόμη και όταν τυπικά χωρίσαμε ενώ βρισκόμαστε όλη την ώρα. Η Σοφία μετακόμισε σε ένα υπέροχο σπίτι, είναι ευτυχισμένη. Ακόμη δεν έχω πάει, με έχει καλέσει, θα πάω. Θα πάρουμε διαζύγιο κάποια στιγμή, με την Μαρία πήραμε διαζύγιο μετά από 6 χρόνια».

Πώς απαντά η Σοφία Μαριόλα για τον χωρισμό της με τον Στράτο Τζώρτζογλου

Τη Σοφία Μαριόλα συνάντησε η Σάσα Σταμάτη για τα «Παραπολιτικά» στην κλινική αντιγήρανσης όπου εργάζεται ως γραμματέας. Η πρώην σύζυγος του Στράτου Τζώρτζογλου μίλησε για πρώτη φορά ανοιχτά για τον χωρισμό τους, δίνοντας τη δική της οπτική για το τέλος της κοινής τους πορείας και ξεκαθαρίζοντας ότι τίποτα δεν έγινε ξαφνικά ή επιπόλαια.

Η Σοφία Μαριόλα τόνισε από την αρχή πως ένας χωρισμός δεν έρχεται ποτέ από τη μία στιγμή στην άλλη. «Ένα ζευγάρι συζητά πολύ και υπάρχει πολύ παρασκήνιο για να φτάσει σε αυτό το σημείο», ανέφερε χαρακτηριστικά και συμπλήρωσε: «Είμαστε πολύ καλά αλλά μακριά. Το έφερε η ζωή κι οι συνθήκες. Αυτό δεν έρχεται από τη μία ημέρα στην άλλη, βλέπεις κάποια πράγματα. Η ζωή τα φέρνει αναπόφευκτα».

Η ίδια ξεκαθάρισε επίσης ότι το θέμα της οικογένειας δεν αποτέλεσε λόγο ρήξης. «Ήθελα κι εγώ κι ο Στράτος να κάνουμε οικογένεια. Δεν είναι αυτός λόγος χωρισμού», είπε, βάζοντας φρένο σε σενάρια που είχαν κυκλοφορήσει. Παράλληλα, υπογράμμισε πως: «Δεν είναι ωραίο να λέμε αναλυτικά τα προσωπικά. Δεν είμαι απεγνωσμένη για παιδί και οικογένεια, αλλά μου αρέσει να προχωρά η σχέση».

Σε άλλο σημείο της συνέντευξης, η Σοφία Μαριόλα στάθηκε στη σημασία της κοινής απόφασης όταν ένα ζευγάρι περνά πολλά χρόνια μαζί. «Δεν θεωρώ ότι είναι μια η απόφαση. Όταν περνάνε τα χρόνια, είναι κοινές οι αποφάσεις. Έβλεπε κι εμένα ότι δεν είμαι ευτυχισμένη κι είπε σε ελευθερώνω», αποκάλυψε.

Όσο για την προσωπική της ζωή σήμερα, η ίδια εμφανίζεται ήρεμη. «Δεν με φλερτάρουν οι άντρες τώρα. Μου αρέσει να είμαι ήρεμη. Δεν είμαι έτοιμη για νέο έρωτα. Όταν είσαι με έναν άνθρωπο για πολλά χρόνια, ψάχνεις τα κομμάτια σου», κατέληξε.