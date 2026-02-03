Στράτος Τζώρτζογλου: Έχω κουραστεί να μιλάω για τη Σοφία – Είναι δική μου απόφαση ο χωρισμός και είναι οριστικός

Για τον χωρισμό του με τη Σοφία Μαριόλα μίλησε o Στράτος Τζώρτζογλου, εξηγώντας πως ήταν μία απόφαση που πήρε εκείνος, ωστόσο πλέον έχει κουραστεί να μιλάει για αυτό το θέμα, καθώς θεωρεί πως με αυτόν τον τρόπο ευτελίζει τη σχέση που είχαν και μειώνει την πρώην σύντροφό του.

Ο ηθοποιός βρέθηκε στο «Πρωινό» σημειώνοντας πως πρόκειται για μία οριστική απόφαση. Παρόλα αυτά, συνεχίζει να διατηρεί επαφές με τη Σοφία Μαριόλα, σε καθημερινή βάση, κάτι που θεωρεί πως θα σταματήσει όταν εκείνη αποφασίσει να προχωρήσει τη ζωή της παρακάτω με έναν νέο σύντροφο.

Ο Στράτος Τζώρτζογλου είπε αρχικά: «Αυτό που λέμε χωρισμός, που έφυγε από το σπίτι, είναι από τον Σεπτέμβριο» και πρόσθεσε: «Αγαπιόμαστε πολύ. Χωρίσαμε γιατί υπάρχει για εμένα κάτι πολύ βασικό και ιερό. Είναι τόσο ιερό που εκεί έχω στηρίξει όλη μου τη ζωή, εκεί στήριξα την αγάπη μου και τη σχέση μου και με την πρώην σύζυγό μου τη Μαρία και με τον γιο μου τον Αλκιβιάδη. Είναι η αγάπη με πράξεις. Όχι “σε αγαπάω αλλά θα είσαι όπως εγώ θέλω να είσαι” και ” τι μου δίνεις”. Αυτή η αγάπη, λοιπόν, στηρίζεται στο να σκέφτεσαι όσο γίνεται το καλό του αλλουνού. Εγώ όταν γνώρισα τη Σοφία, τη γνώρισα πριν οκτώ χρόνια. Για να μην τα λέω πολλές φορές και γίνομαι γραφικός και λένε ότι μιλάω πάλι για τη Σοφία. Έχω κουραστεί να μιλάω για τη Σοφία γιατί ευτελίζω και τη σχέση μου μαζί της, μειώνω και την ίδια, γιατί κανονικά θα έπρεπε να είναι και εκείνη εδώ πέρα και να μιλήσει. Γιατί να μιλάω εγώ εξ’ ονόματος και των δύο; Κατά κάποιον τρόπο η αγάπη και η αγνότητά της δεν μπορεί να περιοριστεί σε λέξεις. Γιατί ό,τι και να πεις θα τη μειώσεις».

Έπειτα πρόσθεσε: «Δεν επηρέασαν τρίτα πρόσωπα την απόφασή μας. Στα 52 ήταν διαφορετικά. Μετά μπήκα σε μία περίοδο κατάθλιψης…».

Όταν ο ηθοποιός ρωτήθηκε εάν του λείπει η πρώην σύντροφός του, δήλωσε: «Δεν μου λείπει η Σοφία γιατί μιλάμε κάθε μέρα. Και βγαίνουμε και τρώμε, κανονικά. Δεν είναι κουτό, καθόλου. Άμα μένουμε μαζί και είμαστε όλη μέρα μαζί, το μόνο που μπορεί να κάνει άθελά της είναι να με καταπιέζει, να είναι μία σκιά μέσα στο σπίτι, είναι ένα παιδί που θέλει να γεννηθεί και λέει “γιατί δεν θες να γίνεις ο πατέρας μου;”».

Για το ενδεχόμενο να υπάρξει νέος σύντροφος στο πλευρό της, απάντησε: «Όταν νιώσει αυτό το πράγμα και σιγουριά, η σχέση μας θα αποκολληθεί με υγεία», ενώ για την πιθανότητα να βρεθεί μία νέα σύντροφος ζωής δίπλα του, ο Στράτος Τζώρτζογλου είπε: «Κάθε τρεις και λίγο βρίσκεις σύντροφο ζωής; Εγώ μετά τη Μαρία πέρασαν 22 χρόνια για να είμαι με τη Σοφία. Δεν φαντάζομαι να έρθει και μία τρίτη σύντροφος ζωής. Αυτή τη στιγμή με απασχολεί μόνο η δουλειά μου. Αυτό που μου λείπει περισσότερο απ’ όλα είναι ο γιος μου».

Σχετικά με τον φόβο γύρω από τη μοναξιά ο ηθοποιός ανέφερε: «Δεν ήμουν ποτέ μόνος. Ακόμα κι όταν δεν είχα σύντροφο. Ήμουν, όμως, πάντα μοναχικός. Ακόμα και μέσα στις σχέσεις. Τώρα είμαι μόνος μου, υπέροχα, ευτυχισμένος. Αυτή τη στιγμή έχω χρόνο να διαβάσω ένα βιβλίο. Όχι, γιατί παλιά με καταπίεζε η Σοφία. Ήταν η χαρά της ζωής η Σοφία».

Στη συνέχεια, ξεκαθάρισε πως δεν θεωρεί ότι υπάρχει η πιθανότητα επανασύνδεσης μεταξύ τους: «Δεν θα έλεγα ότι ήταν απόφασή “μας” ο χωρισμός. Είναι δική μου απόφαση. Είναι οριστική», τόνισε.

Και έπειτα ο Στράτος Τζώρτζογλου εκνευρίστηκε που η συζήτηση συνεχιζόταν γύρω από το θέμα αυτό και είπε για να τη λήξει: «Μιλήσαμε τρία δευτερόλεπτα για τη δουλειά και μιλάμε μονίμως για τη Σοφία. Έχω κουραστεί να μιλάω για τη Σοφία».