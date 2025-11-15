Στράτος Τζώρτζογλου: Δεν ήμουν του one night stand και δεν έχω απιστήσει ποτέ

Προσωπικές αποκαλύψεις για την ερωτική του ζωή αποφάσισε να κάνει ο Στράτος Τζώρτζογλου, αποκαλύπτοντας ότι είναι μονογαμικός και πως δεν του άρεσαν ποτέ οι εφήμερες σχέσεις.

Ο γνωστός ηθοποιός παραχώρησε συνέντευξη στο περιοδικό “ΟΚ” και τον Μιχάλη Ροδόπουλο και αναφέρθηκε και στον τίτλο του ζεν πρεμιέ που του είχαν αποδώσει εξαιτίας των ρόλων που υποδυόταν στην τηλεόραση.

Μάλιστα, ο Στράτος Τζώρτζογλου παραδέχτηκε ότι παρόλο που ο κόσμος τον θεωρεί άπιστο, δεν έχει απατήσει ποτέ καμία σύντροφό του.

«Ξέρεις, ο κόσμος μπορεί να με θεωρούσε άπιστο επηρεασμένος από τους ρόλους μου στα σίριαλ τότε με τη Βάνα Μπάρμπα, τη Σοφία Αλιμπέρτη. Αλλά ήμουν τελείως “σπιτίσιος” και πάντα μονογαμικός. Είχε πολλή πλάκα γιατί είχα αυτή την εικόνα του ζεν πρεμιέ, λίγο “το τσογλάνι από τον Πειραιά με την καλή καρδιά”, το λαϊκό είδωλο, ενώ εγώ στην πραγματικότητα γύριζα στο σπίτι με τη Μαρία, όπως και τώρα με τη Σοφία. Δεν ήμουν ποτέ του one night stand. Πάντα έκανα σχέσεις. Δεν έχω απιστήσει ποτέ», εξομολογήθηκε ο Στράτος Τζώρτζογλου, αναφερόμενος στις δύο συζύγους του, τη Μαρία Γεωργιάδου και τη Σοφία Μαριόλα.

«Δεν θέλω να φτιάχνεται ο μύθος μου πάνω σε φαντασιώσεις. Με ενδιαφέρει να είμαι ειλικρινής με τον εαυτό μου. Επειδή ο πρώτος θεατής είναι ο γιος μου, πιο πολύ βαραίνει η κρίση του Αλκιβιάδη στη συνείδησή μου παρά η φαντασίωση του κόσμου. Η τηλεοπτική εικόνα μου ήταν και παραμένει πιο ισχυρή από οποιαδήποτε πορεία μου στο θέατρο ή την προσωπική μου ζωή», δήλωσε ακόμα.

«Μπορεί στις φαντασιώσεις κάποιων να λειτουργεί περισσότερο. Αλλά αν θέλει κάποιος να σε κερδίσει, δεν καταλαβαίνει τίποτα αν είσαι παντρεμένος. Ακόμη και αν λες “όχι”, το ακούει σαν “ναι”. Είναι η φύση των ανθρώπων που κυνηγάνε. Αργότερα πάντως, όταν χωρίσαμε με τη Μαρία και ήθελα να είμαι εγώ ο κυνηγός και να έχω τον χρόνο για να μπορέσω να παρατηρήσω τον άλλο, να αισθανθώ, να γοητευτώ, με χάλαγε που ήταν τόσο πολύ έτοιμο το θήραμα και δεν μου άφηνε την ευκαιρία να κυνηγήσω», πρόσθεσε ο γνωστός ηθοποιός.