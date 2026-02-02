MENOY

LIFESTYLE

Στο νοσοκομείο ο Κώστας Σόμμερ: Προσέξτε την υγεία σας, γράφει

THESTIVAL TEAM

Στο νοσοκομείο βρίσκεται ο Κώστας Σόμμερ, στέλνοντας ένα μήνυμα στους διαδικτυακούς του φίλους, να προσέχουν την υγεία τους.

Ο ηθοποιός έκανε ο ίδιος γνωστή την είδηση για τη νοσηλεία του, τη Δευτέρα 2 Φεβρουαρίου, κοινοποιώντας στον προσωπικό του λογαριασμό στο Instagram, ένα story από την ιδιωτική κλινική, όπου βρίσκεται, χωρίς ωστόσο να προχωράει σε λεπτομέρειες για το πρόβλημα που αντιμετωπίζει με την υγεία του.

Σε κάθε περίπτωση, τόνισε ότι βρίσκεται σε «καλά χέρια» και πως λαμβάνει την απαραίτητη φροντίδα: «Από ό,τι μου λένε θα κάτσουμε λίγες μέρες ακόμα. Ευχαριστώ για τη φροντίδα, ευτυχώς είμαι σε εξαιρετικά χέρια. Προσέξτε την υγεία σας».

Δείτε την ανάρτησή του

Στο νοσοκομείο ο Κώστας Σόμμερ: Προσέξτε την υγεία σας, γράφει

Κώστας Σόμμερ

