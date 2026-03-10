MENOY

Στο νοσοκομείο η Κέλλυ Βρανάκη: “Οι δύσκολες μέρες μας κάνουν πιο δυνατούς”

|
THESTIVAL TEAM

Στο νοσοκομείο βρέθηκε η Κέλλυ Βρανάκη, όπως αποκάλυψε η ίδια μέσα από ανάρτησή της στο Instagram. Η δημοσιογράφος της ΕΡΤ δημοσίευσε φωτογραφίες από το νοσοκομείο, γνωστοποιώντας ότι υποβλήθηκε σε χειρουργείο ρουτίνας.

«Οι δύσκολες μέρες μας κάνουν πιο δυνατούς. Ξέρω ότι εδώ στα social media μοιραζόμαστε τις ευχάριστες στιγμές, ταξίδια, βόλτες, δουλειά, πολλές φορές και με χαμόγελα που δεν είναι αληθινά.

Το χαμόγελο αυτό όμως σε αυτή την φωτογραφία είναι αληθινό γιατί ακόμα και μέσα από ένα χειρουργείο ρουτίνας, μπορείς να καταλάβεις πόσο τυχερός άνθρωπος είσαι για όλα αυτά που έχεις και όσο κλισέ και αν ακούγεται τίποτα δεν είναι δεδομένο μέχρι να το χάσεις.

Σαν αυτή την πρώτη γουλιά νερό μετά από κοντά στις 16 ώρες που έχεις πιες, σου φαίνεται σαν το πιο νόστιμο πράγμα που έχεις γευτεί ποτέ. Έτσι ακριβώς συμβαίνουν όλα..

Ευχαριστώ μέσα από την καρδιά μου τους νοσηλευτές και τους γιατρούς της κλινικής Θέραπιστ, αυτοί οι άνθρωποι κάνουν λειτούργημα. Αξίζουν το απεριόριστο σεβασμό μας. Σας ευχαριστώ και εσάς πολύ πολύ για τα άπειρα μηνύματα που μου έχετε στείλει από εχθές. Θα επανέλθω άμεσα δριμύτερη», έγραψε στην ανάρτησή της η Κέλλυ Βρανάκη.

Κέλλυ Βρανάκη

