Στο νοσοκομείο η Ευρυδίκη Παπαδοπούλου – Η φωτογραφία από το δωμάτιο νοσηλείας της

Μια ανάρτηση μέσα από το δωμάτιο του νοσοκομείου στο οποίο νοσηλεύεται έκανε η Ευρυδίκη Παπαδοπούλου σήμερα, Παρασκευή 14 Νοεμβρίου.

Συγκεκριμένα, στη φωτογραφία φαίνεται να είναι ξαπλωμένη στο κρεβάτι του νοσοκομείου, ενώ δείχνει αρκετά ταλαιπωρημένη.

Η Ευρυδίκη Παπαδοπούλου δεν αναφέρει κάτι άλλο στη λεζάντα, αφού όπως όλα δείχνουν δεν θέλει να αποκαλύψει περισσότερες λεπτομέρειες για τα αίτια της νοσηλείας της.

«Ίσως να μην περνούσαν δύο χρόνια με τον αιματολογικό καρκίνο μέσα μου κι αυτό γιατί αγνόησα τα συμπτώματα. Τα αγνόησα γιατί δεν τα ήξερα. Έφτασα στο τρίτο τελικό στάδιο ενός αιματολογικού καρκίνου, αυτόν του λεμφώματος Hodgkin, γιατί απλώς αγνόησα τα σημάδια», είπε πρόσφατα αναφορικά με την παλαιότερη μάχη της με τον καρκίνο.

Δείτε την ανάρτησή της: