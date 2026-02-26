Στο χειρουργείο η Στέλλα Πάσσαρη – “Βρέθηκε ενδομητρίωση και χρόνιες φλεγμονές, να ακούτε το σώμα σας”

Στο νοσοκομείο βρέθηκε η Στέλλα Πάσσαρη καθώς χρειάστηκε να υποβληθεί σε λαπαροσκοπική επέμβαση έπειτα από έντονους πόνους που αντιμετώπιζε λόγω ενδομητρίωσης και χρόνιων φλεγμονών.

Με ειλικρίνεια η γνωστή influencer και επιχειρηματίας θέλησε να περάσει ένα μήνυμα μέσα από τον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram, παροτρύνοντας τις γυναίκες να ακούν το σώμα τους και να μην αναβάλλουν τους ιατρικούς τους ελέγχους.

Στο πλευρό της, από την πρώτη στιγμή, βρέθηκε ο σύζυγός της, Σωτήρης, όσο και η κουμπάρα της, Ιωάννα Τούνη.

Δεν είναι άλλωστε η πρώτη φορά που βλέπουμε τις δύο γυναίκες να στηρίζουν η μία την άλλη τόσο σε επαγγελματικά, όσο και σε προσωπικά ζητήματα.

«Κουρτσούδια μου, χθες έκανα λαπαροσκόπηση που σας είχα πει την προηγούμενη εβδομάδα…

Βρέθηκε ενδομητρίωση και χρόνιες φλεγμονές και αφαιρέθηκαν. Να ακούτε το σώμα σας… Ο έντονος πόνος στην περίοδο δεν είναι πάντα φυσιολογικός», έγραψε στο story που μοιράστηκε η Στέλλα Πάσσαρη.