MENOY

 Όλες οι ειδήσεις
Search Button Close Search
ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ
LIFESTYLE

Στο χειρουργείο η Στέλλα Πάσσαρη – “Βρέθηκε ενδομητρίωση και χρόνιες φλεγμονές, να ακούτε το σώμα σας”

|
THESTIVAL TEAM

Στο νοσοκομείο βρέθηκε η Στέλλα Πάσσαρη καθώς χρειάστηκε να υποβληθεί σε λαπαροσκοπική επέμβαση έπειτα από έντονους πόνους που αντιμετώπιζε λόγω ενδομητρίωσης και χρόνιων φλεγμονών.

Με ειλικρίνεια η γνωστή influencer και επιχειρηματίας θέλησε να περάσει ένα μήνυμα μέσα από τον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram, παροτρύνοντας τις γυναίκες να ακούν το σώμα τους και να μην αναβάλλουν τους ιατρικούς τους ελέγχους.

Στο πλευρό της, από την πρώτη στιγμή, βρέθηκε ο σύζυγός της, Σωτήρης, όσο και η κουμπάρα της, Ιωάννα Τούνη.

Δεν είναι άλλωστε η πρώτη φορά που βλέπουμε τις δύο γυναίκες να στηρίζουν η μία την άλλη τόσο σε επαγγελματικά, όσο και σε προσωπικά ζητήματα.

«Κουρτσούδια μου, χθες έκανα λαπαροσκόπηση που σας είχα πει την προηγούμενη εβδομάδα…

Βρέθηκε ενδομητρίωση και χρόνιες φλεγμονές και αφαιρέθηκαν. Να ακούτε το σώμα σας… Ο έντονος πόνος στην περίοδο δεν είναι πάντα φυσιολογικός», έγραψε στο story που μοιράστηκε η Στέλλα Πάσσαρη.

Στέλλα Πάσσαρη

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Διαβάστε μας στο Google News Ακολουθήστε το Thestival στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από τη Θεσσαλονίκη, την Ελλάδα και τον κόσμο.

Περισσοτερες Ειδησεις

ΚΟΙΝΩΝΙΑ 2 ώρες πριν

Παρεμβάσεις του Ρουβίκωνα σε παραρτήματα της ΜΕΒΓΑΛ σε Θεσσαλονίκη και Χαλκιδική – Δείτε φωτογραφίες

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ 7 ώρες πριν

Θεσσαλονίκη: Οδηγούσε μεθυσμένος και ενεπλάκη σε τροχαίο στο κέντρο

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ 8 ώρες πριν

Πάτρα: Μαθήτρια Γυμνασίου σε σχολική εκδρομή δέχθηκε επίθεση με γροθιές από δύο συμμαθήτριές της

ΠΟΛΙΤΙΚΗ 21 ώρες πριν

Μητσοτάκης στο Προσυνέδριο της ΝΔ: Εσείς οι Εβρίτες κρατήσατε τη χώρα και την Ευρώπη ασφαλή το 2020

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ 4 ώρες πριν

Θεσσαλονίκη: Ηλικιωμένος έπεσε από μπαλκόνι πολυκατοικίας – Μεταφέρθηκε χωρίς τις αισθήσεις του στο Ιπποκράτειο

ΠΟΛΙΤΙΚΗ 7 ώρες πριν

Χάρης Δούκας: Θα μπορούσαμε να έχουμε κοινό πόρισμα για τον ΟΠΕΚΕΠΕ με ΣΥΡΙΖΑ και Νέα Αριστερά