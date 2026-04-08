Στηβ Μιλάτος για Ανδρέα Μικρούτσικο: Καλύτερα να ζητήσει να γίνει αρχισυντάκτης σε μια εκπομπή, κάπου ένα “ώπα” στο μπροστά κομμάτι

Ο Στηβ Μιλάτος μίλησε στην εκπομπή «Breakfast@Star» και στον δημοσιογράφο Ηλία Σκουλά.

Ο ίδιος σχολίασε αρχικά την εκπομπή της Modern Cinderella: «Δεν έχω δει την εκπομπή της Modern Cinderella. Χρειάζεται μια προεργασία, να κάνεις κάποιο podcast, κάποια πράγματα πιο έντονα. Αν πας κατευθείαν στα βαθιά με ολόκληρη εκπομπή δική σου, λογικό είναι να πάει και άπατο, γιατί το 2% άπατο είναι. Κι εγώ πήγα σαν τον χαζό στα βαθιά με τη Σπυροπούλου, και βγήκα διαφορετικός».

Αναφερόμενος στον Δημήτρη Αλεξάνδρου και την κόντρα του με τον Κωνσταντίνο Βασάλο, ο Στηβ Μιλάτος ανέφερε: «Ο Δημήτρης Αλεξάνδρου είναι ένας άνθρωπος που αν τον κολλήσεις στον τοίχο, θα σε σπρώξει πολύ έντονα. Το έκανε από αντίδραση. Είναι άνθρωπος που κρατάει την προσωπική του ζωή λίγο πιο απόμερα, αλλά του αρέσει και η δημοσιότητα».

Όσον αφορά τη δική του τηλεοπτική διαδρομή, ο ίδιος σχολίασε: «Ξεκάθαρα υπήρξαν άνθρωποι στην πορεία μου που ήθελαν να με “χαντακώσουν” παρά να με βοηθήσουν. Κάποιες φορές εθελοτυφλούσα προκειμένου να προχωρήσω κι εγώ στη ζωή μου. Το αποδέχτηκα. Το θέμα είναι να καταλάβεις πόσα αντέχεις να καταπιείς χωρίς να κάνεις κακό σε εσένα».

Ο Στηβ Μιλάτος πρόσθεσε στη συνέχεια: «Ένα μεγάλο ευχαριστώ θέλω να πω σε αυτούς που στην πιο δύσκολη στιγμή της ζωής μου με το δικαστήριο, μου απέδειξαν ποιοι είναι οι φίλοι μου και ποιοι όχι. Που αφιέρωσαν έστω και πέντε λεπτά για να με πάρουν μια αγκαλιά και να μου πουν ότι θα είμαι καλά».

Τέλος, όταν ο Στηβ Μιλάτος ρωτήθηκε ποιο είναι το δικό του τηλεοπτικό πρόσωπο που βάζει red flag, απάντησε: «Το δικό μου τηλεοπτικό red flag είναι ο Ανδρέας Μικρούτσικος. Πολλά χρόνια στην τηλεόραση. Φτάνει στο προσκήνιο. Καλύτερα να πάει να ζητήσει να γίνει αρχισυντάκτης σε μια εκπομπή. Κάπου ένα “ώπα” στο μπροστά κομμάτι».

