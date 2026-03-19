Στηβ Μιλάτος: Φλέρταρα με Κινέζες στην Κόμο για να μου πάρουν φαγητό

Ο Στηβ Μιλάτος μίλησε στη διαδικτυακή εκπομπή «Anber Talks» και περιέγραψε τις δύσκολες στιγμές που βίωσε στα πρώτα του βήματα στο μόντελινγκ, αλλά και τον αντίκτυπο που είχε στη ζωή του η δικαστική του περιπέτεια.

«Αν δεν πεινάσεις, δεν θα καταλάβεις τι σημαίνει η αξία του φαγητού. Γιατί έχω φτάσει σε σημείο να κοιμηθώ στον δρόμο, να κλέψω μπάρες δημητριακών, να κλέβω μπισκότα και τέτοια από σούπερ μάρκετ. Δεν είχα λεφτά στο Παρίσι και στο Μιλάνο. Πήγα και είχα μαζί μου μόνο τα λεφτά για το εισιτήριο, είχα μαζί μου 100 ευρώ. 100 ευρώ για έναν μήνα. Που το νερό έχει 3,5 ευρώ στο Παρίσι. Έμεινα με 15 ευρώ. Τι κάνουμε;

Άρχισα να κλέβω μπάρες, έμπαινα σούπερ μάρκετ, μπούκωνα και πήγαινα στο ταμείο και πλήρωνα ένα νερό. Προσπαθούσα να κάνω φλερτ σε Κινέζες στην Duomo, μετά στο Μιλάνο, γιατί εκεί ουσιαστικά πρώτη φορά ξέμεινα από λεφτά, προκειμένου να μου αγοράσουν φαγητό», ανέφερε ο Στηβ Μιλάτος.

Ο ίδιος μίλησε και για την υπόθεση στη Ρόδο, όταν κατηγορήθηκε για βιασμό πριν από πέντε χρόνια: «Εγώ όταν έπαθα αυτό με το δικαστήριο, ξαφνικά όλοι πέσανε πάνω μου να μάθουν τι έγινε. Ο θάνατός μου, η ζωή σου. Όλοι αυτοί που με θάψανε τότε, βγήκαν μετά να πούνε ότι είμαι αθώος;

Πριν το δικαστήριο, όλοι ήταν κολλητάρια μου και φίλοι μου. Ξαφνικά μετά όλοι εξαφανίστηκαν. Μην αρχίσω να λέω ονόματα, ότι για επαγγελματικούς λόγους ξαφνικά σβήνανε story, σβήνανε πράγματα, δεν με θέλανε. Μου κόστισε πάρα πολύ αλλά με ξύπνησε πάρα πολύ. Έχασα και δουλειές, έχασα τον εαυτό μου».