Στην Times Square της Nέας Yόρκης η Κλαυδία – Επελέγη από το Spotify ως πρέσβειρα της Ελλάδας σε παγκόσμια καμπάνια

Η Κλαυδία κατάφερε για ακόμη μια φορά να ξεπεράσει τα όρια με τη μουσική της, εμφανιζόμενη στην εμβληματική Times Square της Νέας Υόρκης, ως εκπρόσωπος της Ελλάδας στην παγκόσμια καμπάνια Equal του Spotify.

Το Spotify την επέλεξε ως πρέσβειρα της Ελλάδας για την καμπάνια, μέσα από το τραγούδι «Συντρίμμια», που περιλαμβάνεται στο επιτυχημένο άλμπουμ «Αστερομάτα».

Το άλμπουμ, το οποίο κυκλοφορεί από την Arcade Music και την Panik Records, έχει ήδη γίνει χρυσό, συγκεντρώνοντας πάνω από 55.000.000 streams.

Στο πλαίσιο της πρωτοβουλίας, η οποία στοχεύει στην ανάδειξη και ενδυνάμωση των γυναικών στη διεθνή μουσική σκηνή, η φωτογραφία της Klavdia προβλήθηκε σε τεράστιο banner στην Times Square, ενώ παράλληλα κοσμεί το εξώφυλλο της playlist Equal Greece.

Επιπλέον, η Κλαυδία και το τραγούδι «Συντρίμμια» έχουν συμπεριληφθεί στη διεθνή λίστα Equal Global, πλάι σε καλλιτέχνιδες από περισσότερες από 40 χώρες και τα δικά τους τραγούδια.

Η συγκεκριμένη διάκριση αποτελεί ένα ακόμη σημαντικό ορόσημο για την ίδια, η οποία, μετά τη συμμετοχή της στη Eurovision, έχει πλέον καθιερωθεί ως μία από τις πιο ξεχωριστές και επιδραστικές φωνές της γενιάς της, κερδίζοντας την αγάπη και του διεθνούς κοινού.

Πέρα από τις επιτυχημένες δισκογραφικές της δουλειές και τη δική της solo περιοδεία, έχει συνεργαστεί με σημαντικούς καλλιτέχνες, συμμετέχοντας σε συναυλίες του Διονύση Σαββόπουλου, ενώ έχει εμφανιστεί στο Ηρώδειο (μαζί με τον Σταμάτη Κραουνάκη, στα «Αριστοφάνεια» του Χρήστου Λεοντή) και στο Καλλιμάρμαρο, στο αφιέρωμα στον Στέλιο Καζαντζίδη. Παράλληλα, κυκλοφόρησε τη διεθνή συνεργασία «Back To Blue» με τους Edward Maya και Valentino Indy.

Αυτή την περίοδο ετοιμάζεται να γοητεύσει εκ νέου το κοινό εκτός Ελλάδας, καθώς θα συνοδεύσει τον Κωνσταντίνο Αργυρό στην περιοδεία του σε Αυστραλία και Αμερική, με σταθμούς, μεταξύ άλλων, την Όπερα του Σίδνεϊ και το Barclays Center της Νέας Υόρκης.

Επιπλέον, στις 4 Δεκεμβρίου θα βρεθεί και πάλι στο επίκεντρο της διεθνούς προβολής, ερμηνεύοντας στην τελετή παράδοσης της Ολυμπιακής Φλόγας στο Καλλιμάρμαρο Στάδιο.