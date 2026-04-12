Στικούδη: Δεν θα ξανάκανα το My Style Rocks – Είχα έναν κουβά με παγάκια και κάθε φορά έβαζα μέσα τα πόδια μου για να ηρεμήσουν

Για την έντονη κριτική που δεχόταν τα προηγούμενα χρόνια σε κάθε της βήμα, τόσο σε προσωπικό όσο και σε επαγγελματικό επίπεδο, μίλησε η Κατερίνα Στικούδη.

Η γνωστή τραγουδίστρια και παρουσιάστρια συναντήθηκε με το τηλεοπτικό συνεργείο της εκπομπής Χαμογέλα και Πάλι, στο περιθώριο των γυρισμάτων της εκπομπής της στην ΕΡΤ2.

Όπως ανέφερε, η παρουσίαση μιας εκπομπής που προβάλλει τα οφέλη της άθλησης μέσα από βιωματικές ιστορίες αποτελεί ένα όνειρο ζωής. Το γεγονός ότι εργάζεται σε ένα κανάλι όπου η τηλεθέαση δεν αποτελεί τον βασικό στόχο, της δίνει την ελευθερία να δημιουργεί χωρίς πίεση, έχοντας αφήσει πίσω της την έντονη και συχνά αδικαιολόγητη κριτική των πρώτων χρόνων.

«Νιώθω πολύ όμορφα και είμαι πραγματικά χαρούμενη, γιατί δημιουργούμε χωρίς άγχος. Κάνω κάτι που πάντα ήθελα, ένα όνειρο που γίνεται πραγματικότητα. Ήθελα ανέκαθεν να επικοινωνώ τα οφέλη της άθλησης μέσα από συνεντεύξεις, συζητήσεις και ιστορίες ανθρώπων που εμπνέουν», δήλωσε χαρακτηριστικά.

Η ίδια θυμήθηκε και μια ξεχωριστή στιγμή της καριέρας της, τη συναυλία της με την Christina Aguilera, τονίζοντας πως ήταν μια εμπειρία που δεν θα ξεχάσει ποτέ.

Αναφερόμενη στα σχόλια που γίνονται για την τηλεθέαση της ΕΡΤ, επισήμανε ότι οι αριθμοί έχουν τη σημασία τους, αλλά δεν πρέπει να αποτελούν αυτοσκοπό: «Δεν είμαστε αριθμοί. Η τηλεθέαση παίζει ρόλο, αλλά δεν είναι ο πρωταγωνιστής εδώ, και αυτό μου δίνει ελευθερία να εκφράζομαι χωρίς λογοκρισία».

Όσο για την κριτική που δεχόταν στο παρελθόν, σημείωσε πως πλέον την έχει ξεπεράσει: «Τους ενοχλούσαν όλα… από τα ρούχα μέχρι τη μουσική μου. Εγώ όμως επικεντρωνόμουν στον στόχο μου και δεν ένιωθα την ανάγκη να απολογηθώ σε κανέναν».

Τέλος, μίλησε και για την εμπειρία της στην παρουσίαση του My Style Rocks.

«Η φύση της παρουσίασης του My Style Rocks ήτανε από μόνη της μια δύσκολη διαδικασία… που όσο σκληροπυρηνική και να είμαι και γυμνασμένη και να έχω αντοχές, σκέψου ότι κι εγώ κάποια στιγμή λοιπόν κουράστηκα. Είχα θυμάμαι ένα κουβά με παγάκια μέσα και μετά το γύρισμα έβαζα τα πόδια μου μέσα για να ηρεμήσουνε λιγάκι. Εντάξει, ήτανε λίγο δύσκολα τα πραγματάκια εκεί. Πέρασα πάρα πολύ ωραία, αλλά δεν θα το ξανάκανα. Δε νομίζω ότι μου ταίριαζε και πάρα πολύ», παραδέχεται η Κατερίνα Στικούδη.