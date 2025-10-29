MENOY

 Όλες οι ειδήσεις
Search Button Close Search
ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ
LIFESTYLE

Στέλιος Μάινας: Τώρα είναι πια αργά για να νομίζω ότι κάτι είμαι, τώρα είμαι στην έξοδο

|
THESTIVAL TEAM

Στην εκπομπή Buongiorno έκανε δηλώσεις ο Στέλιος Μάινας, με αφορμή την παρουσίαση του νέου του βιβλίου «ΑΡΟΔΟΥ».

«Κυκλοφορεί το νέο μου βιβλίο με τίτλο «ΑΡΟΔΟΥ» και έχει να κάνει με τη θάλασσα και τους ναυτικούς. Εγώ σαν νησιώτης, έχω ζήσει τους ναυτικούς να φεύγουν και σαν παιδί ναυτικών έχω ζήσει επίσης τι σημαίνει ο αποχωρισμός», είπε αρχικά ο Στέλιος Μάινας.

Ο Στέλιος Μάινας είπε στη συνέχεια: «Όλοι οι καλλιτέχνες χαίρονται όταν ακούν καλά λόγια, αρκεί να μη νομίζουν ότι κάτι είναι. Τώρα είναι πια αργά για να νομίζω εγώ ότι κάτι είμαι, τώρα είμαι στην έξοδο! Δεν είμαι υπέρ των remakes. Ακόμα και οι μεγαλύτερες επιτυχίες, δεν ξαναγίνονται».

Στέλιος Μάινας

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Διαβάστε μας στο Google News Ακολουθήστε το Thestival στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από τη Θεσσαλονίκη, την Ελλάδα και τον κόσμο.

Περισσοτερες Ειδησεις

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ 25 λεπτά πριν

Θεσσαλονίκη: 79 “καμπάνες” σε οδηγούς δικύκλων που δεν φορούσαν κράνος σε μία εβδομάδα

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ 18 ώρες πριν

Τραγωδία στον Έβρο: Αυτοπυρπολήθηκε άνδρας σε αγροτική περιοχή των Φερών

ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ 14 ώρες πριν

Δόμνα Μιχαηλίδου: Η τρυφερή φωτογραφία με τον 6 μηνών γιο της στο αεροπλάνο

ΚΟΙΝΩΝΙΑ 4 ώρες πριν

OpenAI: 1,2 εκατ. χρήστες εκφράζουν αυτοκτονικές τάσεις στο ChatGPT

stratiotiki_parelasi
ΕΘΝΙΚΑ 21 ώρες πριν

28η Οκτωβρίου: Εντυπωσιακά κλικ από την μεγαλειώδη στρατιωτική παρέλαση στη Θεσσαλονίκη – Νέα τεχνολογία και εθνική υπερηφάνεια

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ 23 ώρες πριν

Θεσσαλονίκη: Επιχειρησιακή δράση της ΕΛ.ΑΣ. για την πρόληψη ανήλικης παραβατικότητας στο Ωραιόκαστρο