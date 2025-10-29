Στέλιος Μάινας: Τώρα είναι πια αργά για να νομίζω ότι κάτι είμαι, τώρα είμαι στην έξοδο

Στην εκπομπή Buongiorno έκανε δηλώσεις ο Στέλιος Μάινας, με αφορμή την παρουσίαση του νέου του βιβλίου «ΑΡΟΔΟΥ».

«Κυκλοφορεί το νέο μου βιβλίο με τίτλο «ΑΡΟΔΟΥ» και έχει να κάνει με τη θάλασσα και τους ναυτικούς. Εγώ σαν νησιώτης, έχω ζήσει τους ναυτικούς να φεύγουν και σαν παιδί ναυτικών έχω ζήσει επίσης τι σημαίνει ο αποχωρισμός», είπε αρχικά ο Στέλιος Μάινας.

Ο Στέλιος Μάινας είπε στη συνέχεια: «Όλοι οι καλλιτέχνες χαίρονται όταν ακούν καλά λόγια, αρκεί να μη νομίζουν ότι κάτι είναι. Τώρα είναι πια αργά για να νομίζω εγώ ότι κάτι είμαι, τώρα είμαι στην έξοδο! Δεν είμαι υπέρ των remakes. Ακόμα και οι μεγαλύτερες επιτυχίες, δεν ξαναγίνονται».