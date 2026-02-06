MENOY

Στέλιος Κρητικός: Δεν μπορώ να ακυρώσω το ενδεχόμενο απόκτησης πέμπτου παιδιού, όμως δεν εξαρτάται μόνο από εμένα

THESTIVAL TEAM

Θετικός στο ενδεχόμενο απόκτησης ενός πέμπτου παιδιού εμφανίστηκε ο Στέλιος Κρητικός, τονίζοντας ωστόσο ότι δεν πρόκειται για μία απόφαση που μπορεί να ληφθεί μονομερώς.

Ο ηθοποιός έχει αποκτήσει δύο γιους από τον πρώτο του γάμο, με την οικογένειά του να μεγαλώνει όταν γεννήθηκαν οι δύο κόρες που απέκτησε με τη νυν σύζυγό του.

Σε συνέντευξη που παραχώρησε ο ηθοποιός στο «After Dark» που θα προβληθεί την Παρασκευή 6 Φεβρουαρίου, απόσπασμα της οποίας παίχτηκε στο «Happy Day», ο Στέλιος Κρητικός απάντησε για το ενδεχόμενο να γίνει πατέρας για πέμπτη φορά. Όπως σχολίασε: «Δεν μπορώ να ακυρώσω κάτι στη ζωή μου και πόσω μάλλον ένα παιδί. Αυτό όμως, δεν εξαρτάται μόνο από εμένα, οπότε δεν μπορώ να πω όχι σε κάτι που πραγματικά με κάνει πάρα πολύ ευτυχισμένο. Αφήνω αυτό, δεν έχω κάτι άλλο να πω».

Στέλιος Κρητικός

