Στέλιος Διονυσίου: Είμαι ο πιο ευτυχισμένος μπαμπάς του κόσμου, είναι στιγμές που είχα να τις ζήσω πάρα πολλά χρόνια

Τα συναισθήματά του για τον ερχομό των δίδυμων παιδιών του μοιράστηκε ο Στέλιος Διονυσίου.

Ο τραγουδιστής έχει δύο παιδιά από τον γάμο του με την πρώην σύζυγό του, τη Μαριλίτα Χατζηβασιλείου, ενώ τον Αύγουστο του 2024 εκείνος και η Αγνή Καλουμένου υποδέχτηκαν τις κόρες τους. Ο Στέλιος Διονυσίου δήλωσε πως είναι ο «πιο ευτυχισμένος μπαμπάς του κόσμου», προσθέτοντας πως είχε χρόνια να ζήσει αυτές τις στιγμές.

«Είμαι ο πιο ευτυχισμένος μπαμπάς του κόσμου. Είναι στιγμές που είχα να τις ζήσω πάρα πολλά χρόνια», δήλωσε στην κάμερα της εκπομπής «Buongiorno», με το σχετικό βίντεο να προβάλλεται την Παρασκευή 20 Μαρτίου.

Όσον αφορά στην ιδέα να μεταφερθεί στη μικρή οθόνη η ζωή του πατέρα του, του αείμνηστου Στράτου Διονυσίου, ο τραγουδιστής διευκρίνισε πώς δεν γνωρίζει γιατί δεν έχει προχωρήσει. Αν και αναμενόταν να ξεκινήσουν συζητήσεις για τους ηθοποιούς που θα συμμετείχαν στη σειρά, δεν έχει υπάρξει κάποια εξέλιξη.

Συγκεκριμένα ανέφερε: «Δεν έχουμε κάποια ενημέρωση ακόμα για τη σειρά για τη ζωή του πατέρα μου. Δεν ξέρω τι έχει γίνει. Υπήρχε εξ αρχής η πρόταση και είχε προχωρήσει σε μεγάλο βαθμό η διαδικασία, θα μπαίναμε στο στάδιο επιλογής ηθοποιών. Κάπου κόλλησε, μπήκανε και κάποια άλλα πρότζεκτ στον δρόμο και είπαμε να το αφήσουμε για λίγο πιο μετά».