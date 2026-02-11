Στέφανος Παπαδόπουλος: Ενοχλημένος με την αφίσα που κυκλοφόρησε για το live του με τον Μαυρίκιο Μαυρικίου

Ενοχλημένος είναι ο Στέφανος Παπαδόπουλος με τον επιχειρηματία του νυχτερινού μαγαζιού στην Κύπρο, στο οποίο είναι προγραμματισμένο να εμφανιστεί μαζί με τον Μαυρίκιο Μαυρικίου την Παρασκευή 13 Φεβρουαρίου.

Ο λόγος που έκανε τον Στέφανο Παπαδόπουλο να ενοχληθεί και να ζητήσει να αποσυρθεί η αφίσα που κυκλοφόρησε, διαφορετικά δεν θα πραγματοποιήσει τη συγκεκριμένη εμφάνιση, είναι ο τίτλος που μπήκε από την επιχείρηση στην αφίσα, και το τραγούδι με το οποίο επέλεξαν να τη συνοδεύσουν.

Ο τίτλος της αφίσας του επερχόμενου live του Στέφανου Παπαδόπουλου με τον Μαυρίκιο Μαυρικίου ήταν ένας στίχος από γνωστό τραγούδι του Γιώργου Μαζωνάκη. Πιο συγκεκριμένα, η αφίσα είχε τον τίτλο, «Αλλάξανε τα πλάνα μου» και συνοδεύτηκε από το αντίστοιχο τραγούδι του Γιώργου Μαζωνάκη.

Σε επικοινωνία που είχε ο δημοσιογράφος της εκπομπής «Βuongiorno», Αργύρης Ηλιάδης, με τον νεαρό τραγουδιστή, εκείνος ανέφερε: «Δε ξέρω γιατί συνέβη αυτό. Δε συναινώ σε καμία περίπτωση, ούτε ρωτήθηκα για κάτι τέτοιο. Το είδα σε μια ανάρτηση που έκανε ο επιχειρηματίας του μαγαζιού. Επικοινώνησα απευθείας μαζί τους και ζήτησα να κατέβει διαφορετικά δε θα παρευρεθώ στο live.

Εννοείται πως ο επιχειρηματίας γνωρίζει για τη δικαστική μου διαμάχη με τον Γιώργο Μαζωνάκη. Δεν καταλαβαίνω ούτε εγώ γιατί να έκανε κάτι τέτοιο. Αυτό που έγινε εμένα με προσβάλλει. Το επικοινώνησα και στον ίδιο τον Μαυρίκιο. Ξαναλέω ότι, αν δε κατέβει, δε θα βρεθώ στο live».